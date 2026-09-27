Уражений у Росії Азовський завод виготовляв деталі для "Орешника" та ракет Х-101
Приватні розслідувачі здобули внутрішню документацію російського Азовського оптико-механічного заводу, який нещодавно зазнав удару українських сил. Витік даних довів пряму участь підприємства у виробництві компонентів для найнебезпечніших балістичних та крилатих ракет ворога.
Подробиці повідомляє розвідувальна компанія Dallas Analytics, яка перехопила та проаналізувала великий масив внутрішніх документів Азовського оптико-механічного заводу (АТ "АОМЗ").
На чому спеціалізувався атакований завод?
Отримане листування, державні контракти та графіки кооперації за період із квітня 2023-го до березня 2025 року свідчать про глибоку залученість підприємства у виготовлення ключових компонентів для російської ракетної зброї.
Файли оформлені на офіційних бланках корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ) та кількох профільних конструкторських бюро Росії.
Згідно з витоком даних, підприємство залучене щонайменше до семи основних російських ракетних програм, виготовляючи критично важливі вузли, для яких у Росії немає альтернативних постачальників:
- Крилаті ракети Х-101: завод збирає навігаційні лідари "Отблеск" та блоки автоматики польоту. Вони дозволяють ракеті орієнтуватися за рельєфом місцевості в умовах придушення супутникової навігації.
- Балістична ракета "Орешнік": документи підтвердили участь заводу у створенні елементів системи наведення для цієї балістичної ракети.
- Ракети Х-35У, Х-59 та Х-69: підприємство постачає блоки автоматики для протикорабельного та тактичного авіаційного озброєння.
- Далекобійні ракети Р-37М: виготовлення складальних плат, комутаційних блоків та кабельних джгутів.
- Авіаційні ракети Р-74 (для винищувачів Су-57): росіяни розробляють на базі заводу інфрачервону головку самонаведення "Карфаген-760".
- Протирадіолокаційні ракети Х-31П: збірка систем наведення для ураження українських засобів ППО та радарів.
Ураження заводу Силами оборони
Нагадаємо, що Сили оборони України успішно атакували цей об'єкт у Ростовській області крилатими ракетами "Нептун" у ніч проти 26 вересня.
Внаслідок точного удару серйозних руйнувань зазнали ливарне виробництво, складальна дільниця та цех виготовлення друкованих плат, що суттєво порушило ланцюжки постачання деталей для російського ВПК.