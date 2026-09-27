Подробиці повідомляє розвідувальна компанія Dallas Analytics, яка перехопила та проаналізувала великий масив внутрішніх документів Азовського оптико-механічного заводу (АТ "АОМЗ").

На чому спеціалізувався атакований завод?

Отримане листування, державні контракти та графіки кооперації за період із квітня 2023-го до березня 2025 року свідчать про глибоку залученість підприємства у виготовлення ключових компонентів для російської ракетної зброї.

Файли оформлені на офіційних бланках корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ) та кількох профільних конструкторських бюро Росії.

Згідно з витоком даних, підприємство залучене щонайменше до семи основних російських ракетних програм, виготовляючи критично важливі вузли, для яких у Росії немає альтернативних постачальників:

Крилаті ракети Х-101: завод збирає навігаційні лідари "Отблеск" та блоки автоматики польоту. Вони дозволяють ракеті орієнтуватися за рельєфом місцевості в умовах придушення супутникової навігації.

завод збирає навігаційні лідари "Отблеск" та блоки автоматики польоту. Вони дозволяють ракеті орієнтуватися за рельєфом місцевості в умовах придушення супутникової навігації. Балістична ракета "Орешнік": документи підтвердили участь заводу у створенні елементів системи наведення для цієї балістичної ракети.

документи підтвердили участь заводу у створенні елементів системи наведення для цієї балістичної ракети. Ракети Х-35У, Х-59 та Х-69: підприємство постачає блоки автоматики для протикорабельного та тактичного авіаційного озброєння.

підприємство постачає блоки автоматики для протикорабельного та тактичного авіаційного озброєння. Далекобійні ракети Р-37М: виготовлення складальних плат, комутаційних блоків та кабельних джгутів.

виготовлення складальних плат, комутаційних блоків та кабельних джгутів. Авіаційні ракети Р-74 (для винищувачів Су-57): росіяни розробляють на базі заводу інфрачервону головку самонаведення "Карфаген-760".

росіяни розробляють на базі заводу інфрачервону головку самонаведення "Карфаген-760". Протирадіолокаційні ракети Х-31П: збірка систем наведення для ураження українських засобів ППО та радарів.

Ураження заводу Силами оборони

Нагадаємо, що Сили оборони України успішно атакували цей об'єкт у Ростовській області крилатими ракетами "Нептун" у ніч проти 26 вересня.

Внаслідок точного удару серйозних руйнувань зазнали ливарне виробництво, складальна дільниця та цех виготовлення друкованих плат, що суттєво порушило ланцюжки постачання деталей для російського ВПК.