Ракети до Patriot та боєприпаси на 100 мільйонів фунтів: Британія виділяє Україні пакет ППО

Велика Британія оголосила про виділення нового критичного пакета військової допомоги для захисту українського неба перед початком зимового періоду. До нових постачань увійдуть протиповітряні перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та важке боєпитання.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Лондона

Уряд Великої Британії спрямує 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 116 мільйонів євро) на закупівлю оборонного озброєння для Сил оборони України. Як повідомляє видання Дзеркало тижня, ключовим елементом пакета стануть ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетних комплексів Patriot, великокаліберні артилерійські боєприпаси та безпілотники.

Усі засоби передаватимуть через спеціалізований механізм PURL. Поставки заплановано завершити до настання холодів, аби мінімізувати ризики для цивільної та енергетичної інфраструктури від російських комбінованих атак.

Рішення про виділення додаткового фінансування ухвалили за результатами візитів до Києва прем'єр-міністра Британії Енді Бернема та міністра оборони Веса Стрітінга. Під час переговорів українська сторона наголосила на критичній потребі в посиленні протибалістичного захисту.

Ми переконалися, наскільки важливо забезпечити Україні підтримку протягом зими, коли противник намагатиметься використати холод як зброю та атакувати енергооб'єкти,

– Вес Стрітінг, очільник оборонного відомства Британії.

Військово-технічна суть та критична потреба у перехоплювачах

Залучення нових ракет до систем ЗРК Patriot є стратегічно важливим кроком на тлі активізації застосування ворожою стороною балістичних ракет типів "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал".

Україна раніше сформувала запит на отримання не менше ніж 300 перехоплювачів цього типу. Отримання навіть 5–10% від наявних запасів США дозволило б суттєво нівелювати загрозу масованих балістичних ударів по ключових вузлах енергосистеми.

Контекст: як Європа та партнери закривають дефіцит ППО

Британська ініціатива доповнює загальноєвропейські зусилля з підготовки України до зимового сезону. Нагадаємо, Єврокомісія схвалила закупівлю ракет до Patriot за кошти 90-мільярдної позики, виділивши понад 2 мільярди євро на придбання близько 320 ракет PAC-3 MSE американського виробництва.

Окрім того, додаткові засоби перехоплення пообіцяла передати Німеччина. У сукупності такі джерела постачання дозволять сформувати ешелоновану систему протиповітряної оборони та підвищити щільність вогню українських підрозділів у найуразливіших напрямках.