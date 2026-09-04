Бернем та Макрон провели переговори щодо виробництва ракет SCALP в Україні

Прем'єр Великої Енді Бернем і президент Франції Емманюель Макрон зустрілися на Даунінг-стріт та обговорили подальші кроки виготовлення в Україні ракет SCALP. Це французька версія британської ракети Storm Shadow.

В обох із них використовуються спільні французькі та британські технології. Про обговорення повідомили в офісі британського прем'єра.

Що відомо про зустріч Бернема та Макрона

Бернем та Макрон визнали, що надзвичайно важливо працювати разом, аби знайти шлях для захисту спільних інтересів.

Щодо України вони обговорили наступні кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання ракет великої дальності SCALP, у яких використовується британська технологія,

– йдеться у повідомленні.

Також сторони підбили підсумки успішної зустрічі "коаліції охочих", що відбулася минулого тижня в Києві.

Нагадаємо, що британський прем'єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про намір поділитися з Україною технологією виробництва ракет Storm Shadow.

Росія одразу взялася погрожувати Великій Британії ударами. Але на ці залякування Енді Бернем відповів, що його країна не дасть себе залякати і продовжить підтримувати українську армію.