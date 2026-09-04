В обоих проектах используются совместные французские и британские технологии. Об этом сообщили в аппарате премьер-министра Великобритании.
Что известно о встрече Бернема и Макрона
Бернем и Макрон признали, что чрезвычайно важно работать вместе, чтобы найти путь для защиты общих интересов.
Что касается Украины, они обсудили следующие шаги по созданию в Украине местных линий сборки ракет большой дальности SCALP, в которых используется британская технология,
– говорится в сообщении.
Также стороны подвели итоги успешной встречи "коалиции желающих", состоявшейся на прошлой неделе в Киеве.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, что британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о намерении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.
Россия сразу же стала угрожать Великобритании ударами . Но на эти запугивания Энди Бернем ответил, что его страна не даст себя запугать и продолжит поддерживать украинскую армию.