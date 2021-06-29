Немає підстав для блокування роботи, – Веніславський про реанімацію судової влади
Джерело:24 канал
Верховна Рада схвалила закон, який має удосконалити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а відтак і механізм відбору суддів. Вирішальний голос – буде за експертами-міжнародниками.
Разом з тим, немає причин, щоб перешкоджати їхній роботі. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" та представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.
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Про новий важливий закон та роль міжнародних експертів
За його словами, до порад Венеційської комісії дослухались і проголосували за правки, які передбачають роль міжнародників у винесенні питання.
Тобто, конкурсна комісія може ухвалити рішення, якщо за нього проголосують щонайменше 4 особи, 2 з яких – представники міжнародних експертних організацій. Відтак, не може бути спірних ситуацій взагалі.
У цьому випадку я не бачу жодних підстав для того, щоб передбачати якусь можливість для блокування роботи цієї конкурсної комісії,
– наголосив нардеп.
Він вважає, що усі зацікавленні у тому, щоб заповнити вакансії в судах. Тому цей процес важливо чимшвидше запустити, тож маніпуляцій не має бути.Довідка. Законопроєкт передбачає, що конкурсна комісія відбору членів ВККС складатиметься із 6 членів: 3 – чинні судді або судді у відставці, ще 3 – незалежні міжнародні експерти. Поправка №453, за яку проголосували 29 червня, встановлює, що голос міжнародних експертів матиме вирішальну роль за умови, якщо голоси конкурсної комісії щодо певного кандидата розділяться.
"Закон в цілому повністю відповідає очікуванням наших міжнародних партнерів та українського суспільства щодо створення передумов для очищення судової влади та повернення довіри до неї", – підсумував Веніславський.
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Що відомо про законопроєкт
- Законопроєкт про формування ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня.
- Нардепи подали до документа про ВККС майже пів тисячі поправок.
- Тим часом проєкт закону розкритикували наші західні партнери.
- США та ЄС у спільній заяві закликали український парламент надати вирішальне слово у відборі членів ВККС міжнародним експертам. Такі рекомендації раніше давала і Венеційська комісія.
- Врешті, українські законодавці до порад дослухались.