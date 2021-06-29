Нет оснований для блокирования работы, – Вениславский о реанимации судебной власти

Верховная Рада одобрила закон, который должен усовершенствовать работу Высшей квалификационной комиссии судей, а затем и механизм отбора судей. Решающий голос будет за экспертами-международниками.

Вместе с тем, нет причин, чтобы препятствовать их работе. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Важно Запускает судебную реформу в Украине: Рада одобрила важный законопроект

О новом важном законе и роли международных экспертов

По его словам, к советам Венецианской комиссии прислушались и проголосовали за правки, которые предусматривают роль международников в вынесении вопроса.

То есть, конкурсная комиссия может принять решение, если за него проголосуют не менее 4 человек, 2 из которых – представители международных экспертных организаций. Следовательно, не может быть спорных ситуаций вообще.

В этом случае я не вижу никаких оснований для того, чтобы предусматривать какую-то возможность для блокирования работы этой конкурсной комиссии,

– подчеркнул нардеп.

Он считает, что все заинтересованы в том, чтобы заполнить вакансии в судах. Поэтому этот процесс важно быстрее запустить, поэтому манипуляций не должно быть.

Законопроект предусматривает, что конкурсная комиссия по отбору членов ВККС будет состоять из 6 членов: 3 – действующие судьи или судьи в отставке, еще 3 – независимые международные эксперты. Поправка №453, за которую проголосовали 29 июня, устанавливает, чтопри условии, если голоса конкурсной комиссии в отношении определенного кандидата разделятся.

"Закон в целом полностью отвечает ожиданиям наших международных партнеров и украинского общества относительно создания предпосылок для очистки судебной власти и возвращение доверия к ней", – подытожил Вениславский.

Вениславский об очищении судебной системы: смотрите видео

Что известно о законопроекте