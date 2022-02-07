Ляшко приехал с проверкой: из-за руководителя больницы в Одессе медикам задолжали 11 миллионов

Сотрудники Одесской областной детской клинической больницы жалуются на невыплату заработной платы. Им задолжали около 11 миллионов гривен из-за руководителя заведения.

Поэтому из медицинского учреждения начали массово увольняться медсестры, санитарки и врачи, говорится в сюжете 24 канала. Люди в отчаянии говорят, что им не за что содержать семью.

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Персонал увольняется

О наболевшем медики лично рассказали министру здравоохранения Виктору Ляшко. Он приехал в больницу с проверкой.

"У нас где-то с лета особенно много младшего персонала уволилось. Это медицинские сестры – основа оказания помощи. Мы сейчас очень в затруднительном положении", – рассказала замдиректора по хирургической части Елена Диланян.

Медики жалуются на затруднительное положение / Фото фейсбук Ирины Микичак

Кто ответственен за ситуацию

По словам главы Минздрава, такую ​​ситуацию вызвал предыдущий глава больницы. Он не подавал своевременно нужные документы в Национальную службу здоровья Украины.

Он был неэффективным менеджером – не развивал больницу, не вносил данные обо всех пациентах в единую информационную систему. Это привело к тому, что глобальный бюджет из месяца в месяц уменьшался,

– отметил Ляшко.

Именно это и повлекло задержки с выплатой зарплаты. Руководителя больницы уволили, а проблему обещают решить в ближайшее время.

"Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ сделает дополнительный пакет. Мы дофинансируем их, чтобы они выплатили всем заработные платы", – пообещал Ляшко.

В Одессе медикам задолжали 11 миллионов гривен: смотрите сюжет 24 канала