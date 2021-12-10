Одесские бабушки на тренажерах взорвали сеть: эпическое видео с площадки

В сети получило огласку видео с двумя одесскими бабками. Дело в том, что они крайне упорно занимались на спортплощадке.

Это видео обнародовали в сети 10 декабря. Автор отметил, что снял его в 7 утра, однако не уточнял в тот ли самый день.

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Работали все мышцы

На записи заметно, что две местные пенсионерки решили позаниматься на уличных тренажерах. Каждая выбрала тот, что был ей по нраву.

Следует отметить, что в этот момент у них работали как руки, так и ноги. Женщины занимались крайне настойчиво, поэтому вызвали восхищение у пользователей сети.

Одесские бабули занимаются на тренажерах: смотрите видео

Зрелый возраст для занятий спортом

То, что никогда не поздно менять жизнь, продемонстрировала 75-летняя Джоан Макдональд. Она публикует фото и видео своих занятий в спортзале и этим мотивирует миллионы подписчиков.

Она рассказала, что решила изменить свою жизнь, поскольку не хотела постоянно быть больной и принимать лекарства. Ее личным тренером стала дочь. За несколько месяцев Джоан из больной бабушки превратилась в сильную женщину и звезду инстаграма.

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