Поджег себя перед полицией: в Одесской области загорелся мужчина – видео с места происшествия

В центре Подольска мужчина поджег сам себя. Произошел инцидент на глазах у патрульных.

Житель Подольска решил поджечь себя. По предварительной информации, он облил себя бензином и зажег огонь.

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Мужчина поджег себя

Инцидент произошел в 15:05 в центре города. Мимо мужчины в момент поджога проезжали патрульные.

Как видно на видео, огонь вспыхнул за секунду и полностью охватил мужчину. Правоохранители сразу же выбежали из машины на помощь.

37-летний мужчина начал убегать от патрульных. Полицейским удалось догнать нарушителя и потушить огонь.

По словам очевидцев, пострадавшего отвезли в Центральную райбольницу Подольска. Предварительно известно, что он злоупотреблял наркотиками.

В Подольске мужчина поджег себя на глазах у патрульных: смотрите видео

Попытка самосожжения в Харькове

Подобный случай произошел в Харькове 9 января. Во время семейной ссоры местный житель решил сжечь себя на глазах у патрульных.

Правоохранители приехали по вызову на улице Яновского. Мужчина общался с патрульными и внезапно поджег свою одежду.

Огонь вспыхнул мгновенно, потому что харьковчанин заранее облил себя воспламеняющимся веществом. Полицейские попытались помочь ему, однако мужчина не давал к себе подойти.

В конце концов его положили на пол и потушили одежду. На место вызвали скорую, которой и передали пострадавшего.

В Харькове мужчина пытался сжечь себя на глазах у полиции: смотрите видео