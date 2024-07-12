Окупант відкрив вогонь у військовій частині в Бєлгородській області: є жертви

У Бєлгородській області Росії 12 липня сталася стрілянина. Росіянин відкрив вогонь у військовій частині, унаслідок чого є жертви.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі окупант переховується, а його намагаються перехопити правоохоронці, передає 24 Канал.

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Що відомо про стрілянину у військовій частині Бєлгородської області

Російські пропагандисти пишуть, що стрілянину спричинив 28-річний уродженець Чебоксар рядовий Олексій Ж. Інцидент стався в одному з місць дислокації у Грайворонському районі в Бєлгородській області.

За даними росіян, дезертир відкрив стрілянину з кулемета, внаслідок чого попередньо загинули двоє людей, ще одну – поранено. Після того, як окупант вчинив стрілянину, він втік із місця події. Пропагандисти попереджають, що в росіянина з собою можуть бути кулемет Калашнікова і 70 патронів.

Деякі пропагандисти вже повідомляли, що зброю буцімто виявили поблизу місця втечі чоловіка, однак поки що ця інформація не підтверджена.

У Бєлгородській області чоловік відкрив стрілянину у військовій частині / Фото з російських телеграм-каналів

Через ситуацію, що склалася, в Бєлгородській області оголошено план "Перехоплення". Чоловіка шукають уже понад десять годин. За однією з версій росіян, окупант буцімто міг перетнути кордон і піти на територію України.

У мережі додатково повідомляється, що окупант був раніше засуджений за крадіжку. Попередньою причиною конфлікту між військовослужбовцями могла бути побутова сварка.

У дезертира, що втік, також є і борги: в базі приставів на чоловіка є дев'ять виконавчих листів. Зокрема, росіянин заборгував близько 90 тисяч рублів.