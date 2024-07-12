Оккупант открыл огонь по воинской части в Белгородской области: есть жертвы

В Белгородской области России 12 июля произошла стрельба. Россиянин открыл огонь в воинской части, в результате чего есть жертвы.

Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас оккупант скрывается, а его пытаются перехватить правоохранители, передает 24 Канал.

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Что известно о стрельбе в воинской части Белгородской области

Российские пропагандисты пишут, что стрельбу вызвал 28-летний уроженец Чебоксар рядовой Алексей Ж. Инцидент произошел в одном из мест дислокации в Грайворонском районе в Белгородской области.

По данным россиян, дезертир открыл стрельбу из пулемета, в результате чего предварительно погибли два человека, еще один – ранен. После того, как оккупанты совершил стрельбу, он скрылся с места происшествия. Пропагандисты предупреждают, что у россиянина с собой могут быть пулемет Калашникова и 70 патронов.

Некоторые пропагандисты уже сообщали, что оружие якобы обнаружили вблизи места побега мужчины, однако пока что эта информация не подтверждена.

В Белгородской области мужчина открыл стрельбу в воинской части / Фото из российских телеграм-каналов

Из-за сложившейся ситуации,, в Белгородской области объявлен план "Перехват". Мужчину ищут уже более десяти часов. По одной из версий россиян, оккупант якобы мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.

В сети дополнительно сообщается, что оккупант был ранее судим за кражу. Предварительной причиной конфликта между военнослужащими могла быть бытовая ссора.

У дезертира, сбежавшего, также есть и долги - в базе приставов на мужчину есть девять исполнительных листов. В частности, россиянин задолжал около 90 тысяч рублей.