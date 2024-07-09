Взрывы в Белгородской области раздаются чуть ли не каждую ночь.
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Что происходит в Белгороде сейчас
Россияне утверждают, что повреждены частные дома, ведь оттуда виднеются дым и пламя. В жилые районы приехало много машин скорой помощи.
На видео, которое распространяют в российских телеграм-каналах, заметно выбитые стекла. А двери в одном из магазинов "вырвало и смяло".
Последствия взрывов в Белгороде ночью 9 июля: смотрите видео
Пропагандисты сообщили, что их ПВО сбила ракеты и дроны. Губернатор Гладков рассказал о повреждении частных и многоквартирных домов, а также авто. А еще – о том, что якобы один человек погиб и двое ранены.
Как пишут телеграм-каналы, в части Шебекино нет света и воды. Именно для этого города вместе с Белгородом существует ракетная опасность.