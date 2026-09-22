Мати "Короля-Сонця": як жінка, що була бездітною 23 роки, народила найвідомішого монарха

До появи на світ майбутнього "Короля-Сонця" Анна Австрійська чекала на дитину 23 роки. Для королеви, головним обов'язком якої було народити спадкоємця, це був величезний термін. За цей час вона пережила кілька невдалих вагітностей, а відсутність сина навіть створювала для неї ризик втратити своє становище.

Про те, як на світ з'явився Людовік-Дьєдонне – майбутній Людовік XIV, – розкаже 24 Канал.

Чому Анна Австрійська так довго не могла народити спадкоємця?

Анна Австрійська стала дружиною французького короля Людовіка XIII ще у 1615 році. Проте подружнє життя довгий час не приносило спадкоємця. Джерела згадують про тривалий період бездітності та кілька невдалих вагітностей.

Коли 5 вересня 1638 року народився хлопчик, це стало подією не лише для королівської родини, а й для всієї Франції. Спадкоємця чекали понад два десятиліття, тому його народження сприймалося як відповідь на багаторічні молитви.

Для самої Анни це означало набагато більше, ніж просто появу довгоочікуваної дитини. Народження сина змінило її становище при дворі й стало початком нового етапу її життя.

Як вона виховувала довгоочікуваного сина?

Історик Жан-Франсуа Сольнон описує Анну як надзвичайно уважну та люблячу матір. Після народження Людовіка вона була практично повністю зосереджена на ньому:

проводила багато часу в його покоях,

гралася із сином,

приділяла йому незвично багато уваги для королівського двору того часу.

А зв'язок між матір'ю та сином був настільки помітним, що його зафіксували навіть придворні портрети. На картині, написаній приблизно у 1644 – 1645 роках, маленький Людовік XIV кладе руку на руку матері. У Версалі зазначають, що композиція передає довіру та емоційний зв'язок між ними.



Людовік XIV кладе руку на руку матері / Фото з відкритих джерел

Втім, дитинство майбутнього монарха було сповнене не лише маминою опікою. Анна сама займалася його освітою, а після смерті Людовіка XIII у 1643 році стала регенткою Франції – фактично керувала державою від імені свого малолітнього сина.

Як із "дитини-дива" виріс Король-Сонце?

Версальський палац зазначає, що Анна забезпечила синові ґрунтовну освіту, тоді як Мазаріні займався його політичною підготовкою. Але дитинство Людовіка припало і на дуже неспокійний період – Фронду.

Довідка. Фронда – це серія повстань і політичних виступів у Франції у 1648 – 1653 роках, коли Людовік XIV був ще дитиною. Простіше кажучи, французька знать, парламенти та інші впливові групи виступили проти посилення королівської влади та політики уряду.

Під час повстання юний король пережив втечу з Парижа та приниження з боку знаті. За даними Версаля, ці події сильно вплинули на нього, і пережите він не забув. Згодом із цього хлопчика виріс монарх, який зробив власну персону центром французького двору.

Саме за Людовіка XIV сформувався знаменитий образ "Короля-Сонця", а Версаль перетворився на головний символ його влади та пишноти. Чи справді його характер "виліпила" саме мати – питання для істориків. Але одне очевидно: Анна була однією з найважливіших людей у ранньому житті майбутнього Короля-Сонця.