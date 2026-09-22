О том, как на свет появился Людовик-Дьедонне – будущий Людовик XIV, – расскажет 24 Канал.

Почему Анна Австрийская так долго не могла родить наследника?

Анна Австрийская стала женой французского короля Людовика XIII еще в 1615 году. Однако супружеская жизнь долгое время не приносила наследника. Источники упоминают о длительном периоде бездетности и нескольких неудачных беременностях.

Когда 5 сентября 1638 года родился мальчик, это стало событием не только для королевской семьи, но и для всей Франции. Наследника ждали более двух десятилетий, поэтому его рождение воспринималось как ответ на многолетние молитвы.

Для самой Анны это означало гораздо больше, чем просто появление долгожданного ребенка. Рождение сына изменило ее положение при дворе и стало началом нового этапа ее жизни.

Как она воспитывала долгожданного сына?

Историк Жан-Франсуа Сольнон описывает Анну как чрезвычайно внимательную и любящую мать. После рождения Людовика она была практически полностью сосредоточена на нем:

проводила много времени в его покоях,

играла с сыном,

уделяла ему необычно много внимания для королевского двора того времени.

А связь между матерью и сыном была настолько заметной, что ее запечатлели даже придворные портреты. На картине, написанной примерно в 1644–1645 годах, маленький Людовик XIV кладет руку на руку матери. В Версале отмечают, что композиция передает доверие и эмоциональную связь между ними.



Людовик XIV кладет руку на руку матери / Фото из открытых источников

Впрочем, детство будущего монарха было наполнено не только материнской заботой. Анна сама занималась его образованием, а после смерти Людовика XIII в 1643 году стала регентшей Франции – фактически управляла государством от имени своего малолетнего сына.

Как из "ребенка-чуда" вырос Король-Солнце?

Версальский дворец отмечает, что Анна обеспечила сыну основательное образование, тогда как Мазарини занимался его политической подготовкой. Но детство Людовика пришлось и на очень неспокойный период – Фронд.

Справка. Фронда – это серия восстаний и политических выступлений во Франции в 1648–1653 годах, когда Людовик XIV был еще ребенком. Одноконечно, французская знать, парламенты и другие влиятельные группы выступили против усиления королевской власти и политики правительства.

Во время восстания юный король пережил бегство из Парижа и унижения со стороны знати. По данным Версаля, эти события сильно повлияли на него, и пережитое он не забыл. Впоследствии из этого мальчика вырос монарх, который сделал свою личность центром французского двора.

Именно при Людовике XIV сформировался знаменитый образ "Короля-Солнца", а Версаль превратился в главный символ его власти и великолепия. Действительно ли его характер "слепила" именно мать – вопрос для историков. Но одно очевидно: Анна была одним из самых важных людей в ранней жизни будущего Короля-Солнца.