Як поразки зробили його легендою: 5 уроків із життя Волта Діснея

Історія Волта Діснея – це не лише історія про мультфільми та казкові замки. Його шлях складався з гучних провалів, ризикованих рішень і моментів, коли, здавалося, усе могло закінчитися.

24 Канал розкаже про 5 моментів, без яких Волта Діснея, якого знає весь світ, могло б і не бути.

Що варто знати про Волта Діснея?

Втрата першого успішного персонажа

У 1920-х Волт Дісней працював над мультфільмами про Oswald the Lucky Rabbit. Персонаж мав успіх, однак у 1928 році Дісней зіткнувся з неприємною правдою: права на героя контролював дистриб'ютор.

Він не лише втратив персонажа, а й частину своєї творчої команди. Здавалося, це був справжній крах. Але саме після цієї невдачі Дісней зрозумів важливий урок: потрібно контролювати права на власні ідеї.



Волт Дісней втратив персонажа Oswald the Lucky Rabbit / Фото Disney

Народження Міккі Мауса змінило все

Після втрати Освальда Дісней разом зі своїми колегами створив нового героя – Міккі Мауса. У 1928 році мультфільм Steamboat Willie став справжнім проривом завдяки синхронізованому звуку. Міккі швидко перетворився на символ студії. Те, що починалося як спроба оговтатися після провалу, зрештою стало одним із найвідоміших персонажів в історії анімації.



Дісней разом зі своїм персонажем / Фото Disney

"Білосніжка" була найбільшим ризиком його життя

У 1937 році вийшов мультфільм "Білосніжка і семеро гномів". Повнометражний анімаційний фільм такого масштабу здавався багатьом надто ризикованою ідеєю. Критики сумнівалися, що глядачі взагалі захочуть довго дивитися анімацію. Виробництво коштувало величезних грошей і стало серйозним фінансовим ризиком для студії.

Але сталося протилежне: "Білосніжка" мала величезний успіх і довела, що анімація може бути великим кінематографом.

Створення легендарного Діснейленду

Наступна велика ідея Діснея здавалася не менш дивною. Він хотів створити парк, де люди не просто каталися б на атракціонах, а могли буквально опинитися всередині історії. Так з'явилася ідея Діснейленду.

Багато хто сумнівався, що настільки масштабний проєкт буде успішним. Та 17 липня 1955 року Діснейленд відкрив свої двері і згодом став зразком для тематичних парків у всьому світі.



Створення легендарного Діснейленду / Фото Unsplash

Масштабування та рух далі

Наприкінці життя Дісней почав працювати над концепцією ще масштабнішого проєкту – Disney World та експериментального міста майбутнього EPCOT. Йому вже належала одна з найуспішніших студій світу. Він міг просто повторювати формулу успіху, але знову вирішив ризикувати.

Волт Дісней помер у 1966 році, не дочекавшись відкриття Walt Disney World.

Як невдача допомогла створити легенду?

Мабуть, найбільш символічне в історії Волта Діснея те, що один із його найбільших успіхів народився після однієї з найбільших поразок. Втрата Освальда могла поставити крапку в його кар'єрі. Натомість вона стала початком історії Міккі Мауса. **Волт Дісней раз за разом перетворював моменти, коли все могло закінчитися, на початок чогось абсолютно нового.**