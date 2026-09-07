24 Канал расскажет о 5 моментах, без которых Уолта Диснея, которого знает весь мир, могло бы и не быть.

Что стоит знать о Уолте Диснее?

Потеря первого успешного персонажа

В 1920-х годах Уолт Дисней работал над мультфильмами об Освальде, Счастливом Кролике. Персонаж пользовался успехом, однако в 1928 году Дисней столкнулся с неприятной правдой: права на героя контролировал дистрибьютор.

Он не только потерял персонажа, но и часть своей творческой команды. Казалось, это был настоящий крах. Но именно после этой неудачи Дисней усвоил важный урок: нужно контролировать права на собственные идеи.



Уолт Дисней потерял персонажа Oswald the Lucky Rabbit / Фото Disney

Рождение Микки Мауса изменило все

После потери Освальда Дисней вместе со своими коллегами создал нового героя – Микки Мауса. В 1928 году мультфильм "Steamboat Willie" стал настоящим прорывом благодаря синхронизированному звуку. Микки быстро превратился в символ студии. Что начиналось как попытка оправиться после провала, в итоге стало одним из самых известных персонажей в истории анимации.



Дисней вместе со своим персонажем / Фото Disney

"Белоснежка" была самым большим риском в его жизни

В 1937 году вышел мультфильм "Белоснежка и семь гномов". Полнометражный анимационный фильм такого масштаба казался многим слишком рискованной идеей. Критики сомневались, что зрители вообще захотят долго смотреть анимацию. Производство стоило огромных денег и стало серьезным финансовым риском для студии.

Но произошло обратное: "Белоснежка" имела огромный успех и доказала, что анимация может быть большим кинематографом.

Создание легендарного Диснейленда

Следующая большая идея Диснея казалась не менее странной. Он хотел создать парк, где люди не просто катались бы на аттракционах, а могли буквально оказаться внутри истории. Так появилась идея Диснейленда.

Многие сомневались, что столь масштабный проект будет успешным. Но 17 июля 1955 года Диснейленд открыл свои двери и впоследствии стал образцом для тематических парков во всем мире.



Создание легендарного Диснейленда / Фото Unsplash

Расширение масштабов и дальнейшее развитие

В конце жизни Дисней начал работать над концепцией еще более масштабного проекта – Disney World и экспериментального города будущего EPCOT. Ему уже принадлежала одна из самых успешных студий мира. Он мог просто повторять формулу успеха, но вновь решил рискнуть.

Уолт Дисней умер в 1966 году, не дожив до открытия Walt Disney World.

Как неудача помогла создать легенду?

Пожалуй, самым символичным в истории Уолта Диснея является то, что один из его величайших успехов родился после одного из самых больших поражений. Потеря Освальда могла поставить точку в его карьере. Вместо этого она стала началом истории Микки Мауса. **Волт Дисней раз за разом превращал моменты, когда все могло закончиться, в начало чего-то совершенно нового.**