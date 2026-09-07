Провалив кастинг, але підкорив світ: неймовірний шлях наймолодшого учасника BTS Чон Чонгука

1 вересня 1997 року народився Чон Чонгук – наймолодший учасник BTS, якого мільйони шанувальників знають просто як Jung Kook. Його історія – майже готовий сценарій для фільму: звичайний школяр прийшов на телевізійний кастинг, не пройшов його, але вже незабаром отримав пропозиції, які назавжди змінили його життя.

Як пише Rolling Stone, саме так почався шлях майбутнього "золотого макне" BTS.

Яка роль айдолів у Південній Кореї?

Успіх K-pop перетворив мрію про сцену для багатьох корейських підлітків на цілком конкретну кар'єрну мету. Навколо індустрії сформувалася ціла система підготовки:

прослуховування,

приватні академії,

танцювальні та вокальні школи,

а після відбору – багаторічне навчання в статусі стажера.

Великі музичні агентства щороку отримують тисячі заявок, але відбирають лише небагатьох. Майбутніх артистів навчають вокалу, танцям, сценічній майстерності та іноземним мовам. Тренування можуть починатися ще в підлітковому віці, а шлях від першого кастингу до дебюту часто займає роки.



Чонгук не пройшов свій перший кастинг / Фото The Time

У Південній Кореї та за її межами існують спеціалізовані K-pop академії, куди приходять ті, хто мріє одного дня потрапити на прослуховування до великого агентства. Попит на такі школи настільки великий, що за шанс стати K-pop-зіркою молоді люди готові переїжджати до Сеула навіть з інших країн. Саме через таку жорстку конкуренцію історія Чонгука виглядає ще більш неймовірною.

Як Чонгук намагався стати айдолом?

Чонгук народився в Пусані й навчався у звичайній школі. У 2011 році, коли йому було лише 13 років, він вирішив спробувати сили на прослуховуванні популярного південнокорейського шоу талантів Superstar K. Здавалося б, результат був невтішним: юний співак не пройшов відбір.

Але саме після цього все пішло зовсім не за сценарієм. На Чонгука звернули увагу представники музичної індустрії. За даними біографічних матеріалів, він отримав пропозиції від семи розважальних компаній. У підсумку майбутня зірка обрав тоді ще значно меншу компанію Big Hit Entertainment.

Чому він обрав саме Big Hit?

Рішення Чонгука могло визначити всю його подальшу долю. За поширеною версією його біографії, під час знайомства з Big Hit він побачив виступ RM – майбутнього лідера BTS – і був настільки вражений, що вирішив приєднатися саме до цієї компанії.

Так школяр із Пусана переїхав до Сеула та почав життя, яке було зовсім не схоже на звичайні підліткові будні. Він став trainee – стажером, тобто майбутнім артистом, якого компанія готувала до можливого дебюту. Для K-pop це означає постійні репетиції, вокальні заняття та відточування танцювальних навичок.



Чон Чонгук став членом гурту BTS / Фото Polling Stone

Big Hit серйозно поставилася до розвитку юного виконавця. У 2012 році Чонгука відправили до Лос-Анджелеса, де він проходив додаткове навчання. Ще до дебюту він також з'являвся в музичних проєктах інших артистів і працював як танцівник. Це був важливий етап перед тим, як світ уперше почув назву BTS.

Чому Чонгука називають "золотим"?

У 2013 році BTS офіційно дебютували, а Чонгук став наймолодшим учасником гурту – макне. Згодом за свою універсальність він отримав прізвисько Golden Maknae, тобто "золотий наймолодший".

Його знають не лише як вокаліста, а й як сильного танцівника та виконавця, який постійно розширював свої творчі можливості.

Історія Чонгука добре показує, як працює корейська індустрія айдолів: одного таланту недостатньо. За сценою стоять роки тренувань, десятки кастингів і величезна конкуренція. Але іноді один невдалий кастинг може стати початком історії, про яку згодом дізнається весь світ.