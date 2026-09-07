Как пишет Rolling Stone, именно так начался путь будущего "золотого макне" BTS.

Какова роль айдолов в Южной Корее?

Успех K-pop превратил мечту о сцене для многих корейских подростков в вполне конкретную карьерную цель. Вокруг индустрии сформировалась целая система подготовки:

прослушивания,

частные академии,

танцевальные и вокальные школы,

а после отбора – многолетнее обучение в статусе стажера.

Большие музыкальные агентства ежегодно получают тысячи заявок, но отбирают лишь немногих. Будущих артистов обучают вокалу, танцам, сценическому мастерству и иностранным языкам. Тренировки могут начинаться еще в подростковом возрасте, а путь от первого кастинга до дебюта часто занимает годы.



Чонгук не прошел свой первый кастинг / Фото The Time

В Южной Корее и за ее пределами существуют специализированные K-pop-академии, куда приходят те, кто мечтает однажды попасть на прослушивание в большой агентство. Спрос на такие школы настолько большой, что ради шанса стать K-pop-звездой молодые люди готовы переезжать в Сеул даже из других стран. Именно из-за такой жесткой конкуренции история Чонгука выглядит еще более невероятной.

Как Чонгук пытался стать айдолом?

Чонгук родился в Пусане и учился в обычной школе. В 2011 году, когда ему было всего 13 лет, он решил попробовать свои силы на прослушивании популярного южнокорейского шоу талантов Superstar K. Казалось бы, результат был неутешительным: юный певец не прошел отбор.

Но именно после этого все пошло совсем не по сценарию. На Чонгука обратили внимание представители музыкальной индустрии. По данным биографических материалов, он получил предложения от семи развлекательных компаний. В итоге будущая звезда выбрала тогда еще значительно меньшую компанию Big Hit Entertainment.

Почему он выбрал именно Big Hit?

Решение Чонгука могло определить всю его дальнейшую судьбу. Согласно распространенной версии его биографии, во время знакомства с Big Hit он увидел выступление RM – будущего лидера BTS – и был настолько впечатлен, что решил присоединиться именно к этой компании.

Так школьник из Пусана переехал в Сеул и начал жизнь, которая совсем не походила на обычные подростковые будни. Он стал trainee – стажером, то есть будущим артистом, которого компания готовила к возможному дебюту. Для K-pop это означает постоянные репетиции, вокальные занятия и оттачивание танцевальных навыков.



Чон Чонгук стал участником группы BTS / Фото Polling Stone

Big Hit серьезно отнеслась к развитию юного исполнителя. В 2012 году Чонгука отправили в Лос-Анджелес, где он проходил дополнительное обучение. Еще до дебюта он также участвовал в музыкальных проектах других артистов и работал танцором. Это был важный этап перед тем, как мир впервые услышал название BTS.

Почему Чонгука называют "золотым"?

В 2013 году BTS официально дебютировали, а Чонгук стал самым младшим участником группы – макне . Впоследствии за свою универсальность он получил прозвище Golden Maknae, то есть "золотой младший".

Его знают не только как вокалиста, но и как сильного танцора и исполнителя, который постоянно расширял свои творческие возможности.

История Чонгука хорошо показывает, как работает корейская индустрия айдолов: одного таланта недостаточно. За кулисами стоят годы тренировок, десятки кастингов и огромная конкуренция. Но иногда один неудачный кастинг может стать началом истории, о которой впоследствии узнает весь мир.