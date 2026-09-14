П'ять Grammy у 24 роки та смерть у 27: яким було життя Емі Вайнгауз

Емі Вайнгауз прожила лише 27 років, але за цей час встигла пройти шлях від юної лондонської співачки до світової музичної ікони. Її кар'єра була стрімкою: перший альбом приніс визнання, другий перетворив її на суперзірку, а особисті проблеми згодом стали невіддільною частиною її публічного образу.

24 Канал розкаже, ким насправді була Емі Вайнгауз і чому її історія варто захоплення.

Що варто знати про Емі Вайнгауз?

Вайнгауз народилася 14 вересня 1983 року в Лондоні. Ще в підлітковому віці вона захоплювалася джазом і почала виступати, а у 16 років отримала перший серйозний шанс у музичній індустрії. Її демозапис потрапив до представника A&R, після чого співачка підписала контракт з Island Records.

У 2003 році вийшов дебютний альбом Frank. Він отримав схвальні відгуки та номінацію на престижну британську музичну премію Mercury Prize, однак справжній прорив був ще попереду. У 2006 році Вайнгауз випустила Back to Black – альбом, який змінив її кар'єру. Пісня Rehab зробила співачку світовою знаменитістю, а її характерний голос, ретро-стиль і відверті тексти стали впізнаваними в усьому світі.

Альбом очолив британський чарт і шість тижнів перебував на першому місці. У США він піднявся до другого рядка Billboard 200. У 2008 році настав тріумф на Grammy. Вайнгауз отримала одразу п'ять нагород, зокрема:

як найкраща нова артистка,

Record of the Year,

Song of the Year за Rehab.

Пісня 2008 року Amy Winehouse – Rehab: дивіться відео

Від вершини – до падіння

Однак разом із популярністю посилилися проблеми в особистому житті. Алкоголь, наркотики, складні стосунки та постійна увага таблоїдів дедалі більше впливали на співачку. Її виступи ставали непередбачуваними, а проблеми зі здоров'ям дедалі частіше опинялися в центрі уваги преси.

23 липня 2011 року Емі Вайнгауз померла у Лондоні у віці 27 років. Її історія залишилася парадоксальною: чим стрімкіше вона піднімалася до вершини музичної слави, тим драматичнішими ставали її особисті падіння.

Проте після смерті музика Вайнгауз не зникла. Її Back to Black продовжує залишатися одним із найуспішніших альбомів британської музики, а сама співачка вплинула на ціле покоління артистів. За даними GRAMMY, альбом продав понад 16 мільйонів копій у світі. Емі Вайнгауз залишила по собі лише два студійні альбоми, але цього виявилося достатньо, щоб перетворити її ім'я на частину історії світової музики.