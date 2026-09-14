24 Канал расскажет, кем на самом деле была Эми Вайнхаус и почему ее история вызывает восхищение.

Что стоит знать об Эми Вайнгауз?

Вайнгауз родилась 14 сентября 1983 года в Лондоне. Еще в подростковом возрасте она увлеклась джазом и начала выступать, а в 16 лет получила первый серьезный шанс в музыкальной индустрии. Ее демозапись попала к представителю A&R, после чего певица подписала контракт с Island Records.

В 2003 году вышел дебютный альбом Frank. Он получил восторженные отзывы и номинацию на престижную британскую музыкальную премию Mercury Prize, однако настоящий прорыв был еще впереди. В 2006 году Вайнгауз выпустила Back to Black – альбом, который изменил ее карьеру. Песня "Rehab" сделала певицу мировой знаменитостью, а ее характерный голос, ретро-стиль и откровенные тексты стали узнаваемыми во всем мире.

Альбом возглавил британский чарт и шесть недель продержался на первом месте. В США он поднялся на вторую строчку Billboard 200. В 2008 году наступил триумф на Grammy. Вайнхаус получила сразу пять наград, в том числе:

как лучшая новая артистка,

"Запись года",

"Песня года" за "Rehab".

Песня 2008 года Эми Уайнхаус – "Rehab": смотрите видео

От вершины – к падению

Однако вместе с популярностью усилились проблемы в личной жизни. Алкоголь, наркотики, сложные отношения и постоянное внимание таблоидов все больше сказывались на певице. Ее выступления становились непредсказуемыми, а проблемы со здоровьем все чаще оказывались в центре внимания прессы.

23 июля 2011 года Эми Уайнхаус скончалась в Лондоне в возрасте 27 лет. Ее история осталась парадоксальной: почему она стремительнее всего поднималась к вершине музыкальной славы, тем драматичнее становились ее личные падения.

Однако после смерти музыка Вайнгауз не исчезла. Ее альбом "Back to Black" по-прежнему остается одним из самых успешных альбомов британской музыки, а сама певица оказала влияние на целое поколение артистов. По данным GRAMMY, альбом был продан тиражом более 16 миллионов копий по всему миру. Эми Вайнхаус оставила после себя всего два студийных альбома, но этого оказалось достаточно, чтобы ее имя вошло в историю мировой музыки.