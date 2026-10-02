Расизм і листи до Гітлера: зруйнований міф про "святого" пацифіста Магатму Ганді

Магатму Ганді десятиліттями зображували як майже бездоганний символ миру та ненасильства. Однак його біографія значно складніша: у ній є расистські висловлювання молодих років, суперечливе ставлення до колоніалізму та радикальні погляди на ненасильницький спротив.

Ким насправді був Магатма Ганді – розкаже 24 Канал.

Чи справді Ганді був вільним від расових упереджень?

Під час життя в Південній Африці, де Ганді перебував із 1893 до 1914 року, він використовував расистську лексику щодо корінного африканського населення та виступав за окреме ставлення до індійців.

Зокрема, у своїх текстах він вимагав не утримувати індійців разом з африканцями у в'язницях і використовував слово "кафіри", яке вже мало расистський контекст. Водночас його погляди з часом змінювалися, а пізніше він став одним із найвідоміших противників расової та колоніальної дискримінації.

Що Ганді пропонував євреям перед Другою світовою?

У 1938 році він закликав євреїв чинити ненасильницький опір переслідуванням і був готовий допустити навіть смертельні наслідки такого спротиву. Водночас Ганді називав переслідування євреїв жахливим і допускав, що війна проти Німеччини заради припинення цих переслідувань могла бути виправданою.

Навіщо Ганді писав Гітлеру?

Особливо відомими стали його листи до Адольфа Гітлера. 23 липня 1939 року Ганді звернувся до нього словами Dear Friend: "Дорогий друже, закликаю не починати світову війну".

Другого листа він написав 24 грудня 1940 року, вже після початку війни, знову закликавши Гітлера припинити бойові дії. Відомо, що британська влада не дозволила доставити ці листи адресату.

Ганді залишався переконаним, що навіть проти надзвичайно жорстокого противника потрібно застосовувати ненасильство. Саме ця позиція сьогодні викликає найбільше суперечок, адже йшлося про нацистський режим, який здійснював систематичні переслідування євреїв і невдовзі розпочав Голокост.

То ким насправді був Ганді?

Образ Ганді як бездоганного "святого пацифіста" є надто спрощеним. Його біографія демонструє значно складнішу картину: від расових упереджень молодих років – до боротьби з колоніалізмом і радикальної віри в ненасильство. Історичний вплив Ганді важко заперечити, але його спадщина, як і його особисті погляди, не позбавлена серйозних моральних суперечностей.