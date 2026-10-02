Кем на самом деле был Махатма Ганди – расскажет 24 Канал.

Действительно ли Ганди был свободен от расовых предрассудков?

Во время жизни в Южной Африке, где Ганди находился с 1893 по 1914 год, он использовал расистскую лексику в отношении коренного африканского населения и выступал за особое отношение к индийцам.

В частности, в своих текстах он требовал не содержать индийцев вместе с африканцами в тюрьмах и использовал слово "каффиры", которое уже имело расистский контекст. В то же время его взгляды со временем менялись, и позже он стал одним из самых известных противников расовой и колониальной дискриминации.

Что Ганди предлагал евреям перед Второй мировой войной?

В 1938 году он призвал евреев оказывать ненасильственное сопротивление преследованиям и был готов допустить даже смертельные последствия такого сопротивления. При этом Ганди называл преследования евреев ужасными и допускал, что война против Германии ради прекращения этих преследований могла быть оправданной.

Зачем Ганди писал Гитлеру?

Особенно известны стали его письма к Адольфу Гитлеру. 23 июля 1939 года Ганди обратился к нему со словами Dear Friend: "Дорогой друг, призываю не начинать мировую войну".

Второе письмо он написал 24 декабря 1940 года, уже после начала войны, вновь призвав Гитлера прекратить боевые действия. Известно, что британские власти не позволили доставить эти письма адресату.

Ганди оставался убежденным, что даже против чрезвычайно жестокого противника нужно применять ненасилие. Именно эта позиция сегодня вызывает наибольшие споры, ведь речь шла о нацистском режиме, который осуществлял систематические преследования евреев и вскоре развязал Холокост.

Так кем же на самом деле был Ганди?

Образ Ганди как безупречного "святого пацифиста" слишком упрощен. Его биография рисует гораздо более сложную картину: от расовых предрассудков молодости до борьбы с колониализмом и радикальной веры в ненасилие. Историческое влияние Ганди трудно отрицать, но его наследие, как и его личные взгляды, не лишено серьезных моральных противоречий.