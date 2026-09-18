Його боявся сам Сталін: ким був Олександр Шумський і чому він став небезпечним для Кремля

18 вересня 1946 року загинув Олександр Шумський – колишній народний комісар освіти УРСР і один із найпослідовніших прихильників українізації 1920-х років. Він конфліктував із радянським керівництвом через українське питання, пережив арешт, табори та заслання, а після повернення до України став мішенню спецслужб.

Ким був Олександр Шумський та чому його боялася Москва – розкаже 24 Канал.

Хто такий Олександр Шумський?

Олександр Шумський народився 2 грудня 1890 року на Житомирщині. Ще до революції долучився до українського робітничого руху, а після 1917 року став одним із діячів Української партії соціалістів-революціонерів, згодом – комуністичного руху.

Він був не просто партійним функціонером. У 1919 році Шумський став наркомом освіти в радянському уряді України, а у 1924 – 1927 роках знову очолив Наркомат освіти УРСР. Саме тоді він активно підтримував політику українізації.

Чому Шумський посварився зі Сталіним?

Шумський виступав за посилення позицій українців у керівництві радянської України. У 1925 році він навіть порушував перед Сталіним питання про заміну Лазаря Кагановича на українця Власа Чубаря на чолі ЦК КП(б)У. Для Москви така позиція стала проблемою.

Сталін звинуватив Шумського у поширенні "антиросійських настроїв", а навколо його поглядів сформувалося поняття "шумськізм" – так радянське керівництво таврувало український "національний ухил".

У 1927 році Шумського усунули з посади наркома освіти й вислали до Москви.

Як радянська система намагалася його зламати?

У 1933 році Шумського заарештували за звинуваченням в участі в Українській військовій організації. Його засудили до 10 років, а згодом покарання замінили засланням до Красноярська. Навіть після багаторічних репресій він не відмовився від своїх поглядів.



Шумського заарештували та засудили до 10 років / Фото "Бабель"

Дослідники зазначають, що Шумський продовжував протестувати проти політики радянської влади щодо України та писав листи керівництву СРСР із вимогами реабілітації.

У 1946 році Шумський перебував у Саратові та намагався домогтися повернення в Україну. Саме це, за документами та свідченнями, викликало нове занепокоєння радянських спецслужб. У серпні 1946 року керівник МДБ Віктор Абакумов запропонував не арештовувати Шумського, а ліквідувати його таємно.

У дослідженні Юрія Шаповала наведено документ із приміткою про те, що пропозицію доповіли Сталіну й вона була схвалена. За свідченнями Павла Судоплатова, у спецслужбах побоювалися, що Шумський після повернення до України може відновити політичну діяльність або встановити зв'язки з українським підпіллям та еміграцією.

Як загинув Шумський?

18 вересня 1946 року Шумський вирушив потягом із Саратова в напрямку України. У дорозі він раптово помер. Офіційно радянська влада пояснила смерть крововиливом у мозок. Однак розсекречені документи та дослідження істориків свідчать про інше: план таємної ліквідації передбачав використання отрути.

За версією, яку відтворюють дослідники, Шумському зробили смертельну ін'єкцію просто у вагоні. Так завершилося життя людини, яка спочатку сама була частиною радянського політичного проєкту, але згодом стала для Кремля небезпечним опонентом у питанні України. Олександра Шумського реабілітували лише у 1958 році – через 12 років після смерті.