Кем был Александр Шумский и почему его боялась Москва – расскажет 24 Канал.

Кто такой Александр Шумский?

Александр Шумский родился 2 декабря 1890 года в Житомирской области. Еще до революции он присоединился к украинскому рабочему движению, а после 1917 года стал одним из деятелей Украинской партии социалистов-революционеров, впоследствии – коммунистического движения.

Он был не просто партийным функционером. В 1919 году Шумский стал наркомом просвещения в советском правительстве Украины, а в 1924–1927 годах вновь возглавил Наркомат просвещения УССР. Именно тогда он активно поддерживал политику украинизации.

Почему Шумский поссорился со Сталиным?

Шумский выступал за укрепление позиций украинцев в руководстве советской Украины. В 1925 году он даже поднимал перед Сталиным вопрос о замене Лазаря Кагановича на украинца Власа Чубаря во главе ЦК КП(б)У. Для Москвы такая позиция стала проблемой.

Сталин обвинил Шумского в распространении "антироссийских настроений", а вокруг его взглядов сформировалось понятие "шумскизм" – так советское руководство клеймило украинский "национальный уклон".

В 1927 году Шумского отстранили от должности наркома просвещения и отправили в Москву.

Как советская система пыталась его сломить?

В 1933 году Шумского арестовали по обвинению в участии в Украинской военной организации. Его приговорили к 10 годам, а впоследствии наказание заменили ссылкой в Красноярск. Даже после многолетних репрессий он не отказался от своих взглядов.



Шумского арестовали и приговорили к 10 годам / Фото "Бабель"

Исследователи отмечают, что Шумский продолжал протестовать против политики советской власти в отношении Украины и писал письма руководству СССР с требованиями реабилитации.

В 1946 году Шумский находился в Саратове и пытался добиться возвращения в Украину. Именно это, судя по документам и свидетельствам, вызвало новую тревогу у советских спецслужб. В августе 1946 года руководитель МГБ Виктор Абакумов предложил не арестовывать Шумского, а тайно ликвидировать его.

В исследовании Юрия Шаповала приводится документ с пометкой о том, что предложение доложили Сталину и оно было одобрено. По свидетельствам Павла Судоплатова, в спецслужбах опасались, что Шумский после возвращения в Украину может возобновить политическую деятельность или установить связи с украинским подпольем и эмиграцией.

Как погиб Шумский?

18 сентября 1946 года Шумский отправился на поезде из Саратова в сторону Украины. В пути он внезапно скончался. Официально советские власти объяснили смерть кровоизлиянием в мозг. Однако рассекреченные документы и исследования историков свидетельствуют об обратном: план тайной ликвидации предусматривал использование яда.

По версии, которую воспроизводят исследователи, Шумскому сделали смертельную инъекцию прямо в вагоне. Так закончилась жизнь человека, который сначала сам был частью советского политического проекта, но впоследствии стал для Кремля опасным оппонентом в вопросе Украины. Александра Шумского реабилитировали только в 1958 году – через 12 лет после смерти.