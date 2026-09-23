Від Одеси до мільярдного бізнесу: як Леонід Радвінський став власником OnlyFans

Українець, який переїхав до США ще в дитинстві, зумів побудувати багатомільярдний бізнес і стати одним із найвідоміших підприємців у сфері цифрових платформ. Леонід Радвінський придбав контрольну частку OnlyFans і завдяки успіху сервісу увійшов до списку найбагатших людей світу.

Тепер платформа знову опинилася в центрі уваги в Україні через податки з доходів її українських користувачів. Як Радвінський прийшов до мільярдних статків і до чого тут OnlyFans – розкаже 24 Канал.

Хто такий Леонід Радвінський?

Леонід Радвінський – американський підприємець українського походження, який народився в Одесі у 1982 році. Ще дитиною він разом із родиною переїхав до США, де згодом здобув освіту в галузі економіки в Північно-Західному університеті.

Його кар'єра була пов'язана з інтернет-бізнесом. Радвінський працював над онлайн-проєктами, а згодом заснував компанію, пов'язану з платформою MyFreeCams. Проте найбільшу популярність і значну частину свого статку він здобув завдяки OnlyFans – сервісу, який дозволяє авторам публікувати контент за платною підпискою.

Як Радвінський отримав контроль над OnlyFans?

OnlyFans заснував у 2016 році британський підприємець Тім Стоклі. У 2018 році Радвінський придбав контрольну частку компанії, ставши її основним власником. Платформа працює за моделлю платних підписок: автори можуть встановлювати вартість доступу до своїх публікацій, а також отримувати додаткові виплати від аудиторії.

Такий формат дав змогу кріейторам монетизувати власну аудиторію безпосередньо. Сервіс став відомим завдяки контенту з віковими обмеженнями, однак на ньому також публікують матеріали спортсмени, музиканти та інші автори. Саме можливість заробляти на власній аудиторії зробила платформу джерелом значних доходів для частини її користувачів.



Як Радвінський отримав контроль над OnlyFans / Фото OnlyFans

У березні 2026 року стало відомо про смерть Радвінського у віці 43 років. Він тривалий час не розголошував інформацію про своє захворювання. За даними Forbes, на момент смерті його статки оцінювали приблизно у 4,7 мільярда доларів.

Чому OnlyFans опинився в центрі уваги в Україні?

Історія бізнесу Радвінського знову стала актуальною для українців після новини про податкові перевірки авторів контенту на платформі. Як повідомив Мінфін з посиланням на юридичну компанію WINNER, українська податкова нарахувала авторам контенту понад 1 мільярд гривень податків і штрафних санкцій.

Водночас фактичні надходження до бюджету виявилися значно меншими. Станом на 1 вересня 2026 року після приблизно 4,5 тисячі перевірок до бюджету сплатили 60,6 мільйона гривень. Перевірки стосувалися доходів, отриманих у 2020 – 2023 роках.

Мовиться про виплати, які українські податкові резиденти отримували від британської компанії Fenix International Ltd – власника OnlyFans. Інформацію про такі доходи податкова отримала в межах міжнародного обміну податковими даними.