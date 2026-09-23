Теперь платформа вновь оказалась в центре внимания в Украине из-за налогов на доходы ее украинских пользователей. Как Радвинский разбогател на миллиарды и при чем здесь OnlyFans – расскажет 24 Канал.

Кто такой Леонид Радвинский?

Леонид Радвинский – американский предприниматель украинского происхождения, родившийся в Одессе в 1982 году. Еще ребенком он вместе с семьей переехал в США, где впоследствии получил образование в области экономики в Северо-Западном университете.

Его карьера была связана с интернет-бизнесом. Радвинский работал над онлайн-проектами, а впоследствии основал компанию, связанную с платформой MyFreeCams. Однако наибольшую популярность и значительную часть своего состояния он приобрел благодаря OnlyFans – сервису, который позволяет авторам публиковать контент по платной подписке.

Как Радвинский получил контроль над OnlyFans?

OnlyFans основал в 2016 году британский предприниматель Тим Стокли. В 2018 году Радвинский приобрел контрольный пакет акций компании, став ее основным владельцем. Платформа работает по модели платных подписок: авторы могут устанавливать стоимость доступа к своим публикациям, а также получать дополнительные выплаты от аудитории.

Такий формат позволил креаторам напрямую монетизировать собственную аудиторию. Сервис стал известен благодаря контенту с возрастными ограничениями, однако на нем также публикуют материалы спортсмены, музыканты и другие авторы. Именно возможность зарабатывать на собственной аудитории сделала платформу источником значительных доходов для части ее пользователей.



Как Радвинский получил контроль над OnlyFans / Фото OnlyFans

В марте 2026 года стало известно о смерти Радвинского в возрасте 43 лет. Он долгое время не разглашал информацию о своей болезни. По данным Forbes, на момент смерти его состояние оценивалось примерно в 4,7 миллиарда долларов.

Почему OnlyFans оказался в центре внимания в Украине?

История бизнеса Радвинского вновь стала актуальной для украинцев после новости о налоговых проверках авторов контента на платформе. Как сообщил Минфин со ссылкой на юридическую компанию WINNER, украинская налоговая начислила авторам контента более 1 миллиарда гривен налогов и штрафных санкций.

В то же время фактические поступления в бюджет оказались значительно меньше. По состоянию на 1 сентября 2026 года после примерно 4,5 тысяч проверок в бюджет было уплачено 60,6 миллиона гривен. Проверки касались доходов, полученных в 2020–2023 годах.

Речь идет о выплатах, которые украинские налоговые резиденты получали от британской компании Fenix International Ltd – владельца OnlyFans. Информацию о таких доходах налоговая служба получила в рамках международного обмена налоговыми данными.