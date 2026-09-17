Дружина поставила ультиматум: як роман Коцюбинського ледь не зруйнував сім'ю

Михайло Коцюбинський увійшов в історію як один із найвидатніших українських письменників, але його особисте життя було сповнене драм. У шлюбі з Вірою Дейшею він прожив багато років і виховав чотирьох дітей, однак згодом закохався в іншу жінку – свою молодшу колегу Олександру Аплаксіну.

Що відомо про роман та любовний трикутник Михайла Коцюбинського – розкаже 24 Канал.

Ким була дружина Коцюбинського?

Віра Дейша була для письменника не лише дружиною та матір'ю його дітей. Вона була його однодумницею, помічницею і людиною, чиїм літературним судженням він довіряв. Подружжя одружилося 1896 року. У них народилися четверо дітей:

Юрій,

Оксана,

Ірина,

Роман.

Віра також брала активну участь у громадському й культурному житті Чернігова. Саме тому їхній шлюб був значно складнішим, ніж звичайні сімейні стосунки.

Хто стала коханкою письменника?

На початку 1900-х Коцюбинський працював у Чернігівському статистичному бюро. Там він познайомився з Олександрою Аплаксіною – молодшою за нього на 16 років співробітницею. Між ними виник роман. Коцюбинський називав Олександру "Шурочкою" і присвячував їй численні листи. Для нього це було не просто коротке захоплення – почуття тривали роками.



Михайло Коцюбинський / Фото з Вікіпедії

Як дружина дізналася про зраду?

У 1907 році Віра дізналася про стосунки чоловіка з Аплаксіною. Після цього вона поставила Коцюбинському умову – він не мав залишати сім'ю. Письменник зрештою залишився з дружиною. Однак на цьому любовна історія не закінчилася.

Особисті зустрічі Коцюбинського та Аплаксіної припинилися, але листування тривало. Збереглося багато їхніх листів, які сьогодні дозволяють побачити, наскільки сильним був цей зв'язок. Аплаксіна ніколи не вийшла заміж і все життя зберігала листи письменника.

Водночас Віра залишалася поруч із Коцюбинським до кінця його життя. Він помер 25 квітня 1913 року в Чернігові. Тому називати цю історію просто "зрадою, яку дружина пробачила", було б надто спрощено. За нею – багаторічний шлюб, четверо дітей, спільне життя та почуття, які Коцюбинський не зміг просто викреслити.