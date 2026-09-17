Что известно о романе и любовном треугольнике Михаила Коцюбинского – расскажет 24 Канал.

Кем была жена Коцюбинского?

Вера Дейша была для писателя не только женой и матерью его детей. Она была его единомышленницей, помощницей и человеком, чьему литературному мнению он доверял. Супруги поженились в 1896 году. У них родилось четверо детей:

Юрий,

Оксана,

Ирина,

Роман.

Вера также принимала активное участие в общественной и культурной жизни Чернигова. Именно поэтому их брак был гораздо сложнее, чем обычные семейные отношения.

Кто стала любовницей писателя?

В начале 1900-х Коцюбинский работал в Черниговском статистическом бюро. Там он познакомился с Александрой Аплаксиной – сотрудницей, которая была моложе его на 16 лет. Между ними завязался роман. Коцюбинский называл Александру "Шурочкой" и посвящал ей многочисленные письма. Для него это было не просто коротким увлечением – чувства длились годами.



Михаил Коцюбинский / Фото из Википедии

Как жена узнала об измене?

В 1907 году Вера узнала об отношениях мужа с Аплаксиной. После этого она поставила Коцюбинскому условие – он не должен был уходить из семьи. Писатель в итоге остался с женой. Однако на этом любовная история не закончилась.

Личные встречи Коцюбинского и Аплаксиной прекратились, но переписка продолжалась. Сохранилось много их писем, которые сегодня позволяют увидеть, насколько сильной была эта связь. Аплаксина никогда не вышла замуж и всю жизнь хранила письма писателя.

В то же время Вера оставалась рядом с Коцюбинским до конца его жизни. Он умер 25 апреля 1913 года в Чернигове. Поэтому называть эту историю просто "изменой, которую жена простила", было бы слишком упрощенно. За ней – многолетний брак, четверо детей, совместная жизнь и чувства, которые Коцюбинский не смог просто вычеркнуть.