Таємна зброя Петлюри: як Олександр Кошиць здобував незалежність України в Карнегі-холі

Мало хто знає, що на початку XX століття українська пісня стала одним зі способів розповісти світові про Україну. Поки Українська Народна Республіка боролася за свою державність, Олександр Кошиць із хором вирушив у масштабне закордонне турне, яке зрештою привело українську музику навіть до легендарного Карнегі-холі.

21 вересня – день смерті видатного диригента. Як Кошиць та його капела підкорювали Захід, яку роль у цьому зіграв Симон Петлюра та як "Щедрик" став відомим у всьому світі, розкаже 24 Канал.

Чому Петлюра відправив хор за кордон?

На початку 1919 року УНР потребувала міжнародної підтримки, а на Заході Україну часто розглядали крізь призму Росії. Тому Симон Петлюра вирішив показати іноземній аудиторії самобутність української культури. Для цього до Європи направили українських співаків під керівництвом Олександра Кошиця. У програмі звучали народні пісні в обробках:

Миколи Лисенка,

Кирила Стеценка,

Миколи Леонтовича та самого диригента.

Чому саме Кошиць?

Олександр Кошиць був не просто диригентом. Він досліджував український фольклор, збирав і записував народні пісні та багато років працював із хоровими колективами. На сцені він представляв українську музичну традицію як самобутнє явище – з власною мовою, мелодикою та історією.

У 1919 – 1924 роках колектив виступив більш ніж у 200 містах 17 країн Європи та Америки. Українські пісні збирали слухачів, а в окремих містах представники російської еміграції навіть намагалися перешкодити виступам. Та найбільший міжнародний успіх чекала на одну композицію – "Щедрик" Миколи Леонтовича.

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Коли світ почув "Щедрик"?

11 травня 1919 року в Празі пролунала прем'єра "Щедрика" у виконанні українського хору. Мелодія настільки сподобалася слухачам, що її часто просили виконати на біс. Згодом українська щедрівка отримала нове життя у США й стала відомою на весь світ як Carol of the Bells.

Як Кошиць опинився у Карнегі-холі?

У 1922 році українські музиканти дісталися США, де на них чекали виступи в найбільших концертних залах країни. 5 жовтня того ж року український національний хор під керівництвом Кошиця виступив у знаменитому Carnegie Hall у Нью-Йорку. Цей концерт став знаковою подією: українська музика прозвучала на одній із найвідоміших сцен світу, а "Щедрик" отримав нову аудиторію за океаном.

Політичного визнання УНР домогтися не вдалося. Проте українська культура стала значно помітнішою для європейської та американської публіки. Після встановлення радянської влади Кошиць уже не зміг повернутися в Україну.

Він оселився у Північній Америці, продовжував працювати з українськими хорами та популяризувати національну музику. Олександр Кошиць помер 21 вересня 1944 року у Вінніпезі.