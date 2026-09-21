21 сентября – день смерти выдающегося дирижера. О том, как Кошиц и его капелла покоряли Запад, какую роль в этом сыграл Симон Петлюра и как "Щедрик" стал известен во всем мире, расскажет 24 Канал.

Почему Петлюра отправил хор за границу?

В начале 1919 года УНР нуждалась в международной поддержке, а на Западе Украину часто рассматривали через призму России. Поэтому Симон Петлюра решил показать иностранной аудитории самобытность украинской культуры. Для этого в Европу направили украинских певцов под руководством Александра Кошица. В программе звучали народные песни в обработках:

Николая Лысенко,

Кирилла Стеценко,

Николая Леонтовича и самого дирижера.

Почему именно Кошиц?

Александр Кошиц был не просто дирижером. Он исследовал украинский фольклор, собирал и записывал народные песни и много лет работал с хоровыми коллективами. На сцене он представлял украинскую музыкальную традицию как самобытное явление – с собственным языком, мелодикой и историей.

В 1919–1924 годах коллектив выступил более чем в 200 городах 17 стран Европы и Америки. Украинские песни собирали слушателей, а в некоторых городах представители русской эмиграции даже пытались помешать выступлениям. Но наибольший международный успех ждал одну композицию – "Щедрик" Николая Леонтовича.

"Щедрик" Николая Леонтовича в исполнении хора "Гомин": смотрите видео

Когда мир услышал "Щедрик"?

11 мая 1919 года в Праге состоялась премьера "Щедрика" в исполнении украинского хора. Мелодия настолько понравилась слушателям, что ее часто просили исполнить на бис. Впоследствии украинская щедривка обрела новую жизнь в США и стала известна всему миру как Carol of the Bells.

Как Кошиц оказался в Карнеги-холле?

В 1922 году украинские музыканты добрались до США, где их ждали выступления в крупнейших концертных залах страны. 5 октября того же года украинский национальный хор под руководством Кошица выступил в знаменитом Carnegie Hall в Нью-Йорке. Этот концерт стал знаковым событием: украинская музыка прозвучала на одной из самых известных сцен мира, а "Щедрик" обрел новую аудиторию за океаном.

Политического признания УНР добиться не удалось. Однако украинская культура стала гораздо заметнее для европейской и американской публики. После установления советской власти Кошиц уже не смог вернуться в Украину.

Он поселился в Северной Америке, продолжал работать с украинскими хорами и популяризировать национальную музыку. Александр Кошиц скончался 21 сентября 1944 года в Виннипеге.