Втекла дитиною від нацистів: історія принцеси Астрід, що втратила титул заради любові

У поважному віці 94 років пішла з життя принцеса Астрід Мод Інгеборг, пані Фернер. Жінка, яка для кількох поколінь стала абсолютним уособленням непохитного обов'язку, аристократичної гідності та сміливого, майже бунтарського кохання.

Біографія цієї непересічної особистості – це аж ніяк не сухий перелік дат, титулів та офіційних візитів. Мовиться про захопливий, сповнений болю та тріумфів роман про виживання під час найстрашнішої війни людства, про гіркі втрати, боротьбу з власними демонами та беззаперечну перемогу людяності над жорстким, безкомпромісним королівським протоколом. І пройтись сторінками життя принцеси Норвегії Астрід Мод Інгеборг, котра померла 11 вересня, вас запрошує 24 Канал!

Золоте дитинство, розірване завиванням сирен

Астрід побачила світ 12 лютого 1932 року на затишній віллі Сольбаккен, розташованій у мальовничому районі Осло. Вона стала другою донькою майбутнього короля Норвегії Олава V та чарівної шведської принцеси Марти. Її ранні роки нагадували ідилічну скандинавську казку, сповнену світла та родинного тепла. Ігри в густих засніжених лісах навколо королівського маєтку Скаугум, катання на лижах, теплі сімейні вечори біля каміна – батьки, всупереч суворим монаршим традиціям того часу, намагалися дати своїм дітям максимально нормальне, позбавлене зайвого пафосу та ізоляції виховання. Але ця крихка казка розбилася на друзки холодного, похмурого ранку 9 квітня 1940 року.



Дитяче фото принцеси Астрід / Фото Hermes

Коли безжальна машина нацистської Німеччини вторглася в мирну Норвегію, небо над Осло почорніло від літаків Люфтваффе. Восьмирічна Астрід разом із матір'ю, старшою сестрою Рагнхільд та молодшим братом Гаральдом (королем Норвегії до 28 серпня, дня своєї смерті) була змушена негайно тікати. Це не була комфортна королівська подорож у розкішних вагонах. Це була панічна, сповнена тваринного жаху евакуація під безперервне завивання сирен та гуркіт вибухів. Спеціальний потяг поспіхом вивіз родину до Ельверума, а згодом – до засніженого шведського кордону. У Швеції, на батьківщині принцеси Марти, втікачі сподівалися знайти безпечний прихисток. Проте шведський уряд, який відчайдушно чіплявся за свій нейтралітет, не міг дозволити королівській родині залишатися там довго, оскільки це могло б скомпрометувати шведський нейтралітет. Відчуваючи, що вони стали небажаними гостями, родина була змушена шукати порятунку за океаном.

У серпні 1940 року з фінського порту Петсамо вони зійшли на борт переповненого американського військового транспорту USS American Legion. Долаючи холодні, заміновані води Атлантики, де кожної миті могла з'явитися німецька субмарина, маленька принцеса Астрід назавжди попрощалася зі своїм безтурботним дитинством. Попереду була невідомість…

Вигнання в тіні Білого дому

Роки вимушеного вигнання у Сполучених Штатах Америки стали для Астрід справжньою школою життя. Родина оселилася в маєтку Пукс-Гілл у містечку Бетесда, штат Мериленд, неподалік від Вашингтона. Дівчинка зростала в атмосфері постійної, виснажливої тривоги за батька і діда (короля Гокона VII), які залишилися в Європі, очолюючи норвезький рух опору з дощового Лондона. Кожен випуск новин по радіо міг принести трагічну звістку.

Водночас Астрід бачила, як її мати, кронпринцеса Марта, перетворилася на невтомного борця за свободу своєї країни. Використовуючи свій неймовірний шарм, інтелект і тісну, довірчу дружбу з президентом США Франкліном Делано Рузвельтом, Марта забезпечувала життєво важливу підтримку для Норвегії. Рузвельт обожнював норвезьку родину, часто запрошуючи їх до Білого дому та своєї резиденції в Гайд-Парку. Саме в ці роки, спостерігаючи за невтомною працею матері, юна Астрід засвоїла головний урок свого життя, який згодом стане її кредо: королівський титул – це не привілей, не розкіш і не право на безтурботність. Це важкий, щоденний інструмент служіння своєму народу.

Тріумфальне повернення, Оксфорд і велика трагедія

7 червня 1945 року британський крейсер HMS Norfolk увійшов у порт Осло, повертаючи королівську родину додому. Тріумфальне повернення до звільненої Норвегії супроводжувалося сльозами радості сотень тисяч людей, які вийшли на вулиці. Але повоєнна країна була виснажена, зруйнована і потребувала відбудови. Астрід, яка звикла до американського достатку, тепер вчилася жити в умовах жорсткого норвезького раціонування.

Прагнучи здобути якісну освіту, на початку 1950-х років принцеса вирушила до Великої Британії, де вступила до престижного коледжу Леді Маргарет Голл при Оксфордському університеті. Там вона вивчала економіку та політичну історію. В Оксфорді Астрід насолоджувалася короткими митями свободи: вона могла анонімно їздити на велосипеді старовинними вуличками, спілкуватися з однолітками та мріяти про майбутнє. Але доля готувала їй найстрашніший удар.

5 квітня 1954 року, після тривалої і виснажливої хвороби, померла її мати, кронпринцеса Марта. Астрід тоді було лише 22 роки. Її старша сестра Рагнхільд на той час уже вийшла заміж за простолюдина Ерлінга Лоренцена і переїхала до далекої Бразилії. Дід, король Гокон VII, був літнім і хворим вдівцем, а батько, кронпринц Олав, був розчавлений втратою коханої дружини. Родина опинилася в емоційному вакуумі.

Важкий тягар Першої леді та самотність у натовпі

У цей критичний, переломний момент юна Астрід, яка ще вчора мріяла про безтурботні подорожі та власне життя, була змушена взяти на себе колосальний державний тягар. Вона фактично стала Першою леді Норвегії. Коли у 1957 році помер Гокон VII і її батько зійшов на престол як король Олав V, роль Астрід стала ще більш значущою і публічною.

Протягом чотирнадцяти довгих років, аж доки її брат, кронпринц Гаральд, не одружився з Сонею Гаральдсен у 1968 році, Астрід невідступно стояла пліч-о-пліч із батьком. Вона приймала глав держав, організовувала розкішні державні банкети, супроводжувала короля в закордонних турне. За її м'якою, дещо сором'язливою усмішкою ховалася залізна воля і неймовірна втома. Вона носила важкі фамільні коштовності – зокрема, знамениту діадему Васа – з бездоганною гідністю справжньої королеви. Але вечорами, знімаючи шовкові сукні та діаманти, вона залишалася просто молодою жінкою, яка відчайдушно прагнула простого, непублічного людського щастя.



Ще юною Астрід взяла на себе тягар Першої леді / Фото digitaltmuseum

Скандал, що сколихнув націю: ціна справжнього кохання

Історія кохання принцеси Астрід – це драматичний сюжет, гідний пера найкращих світових романістів. Наприкінці 1950-х років її серце підкорив Йоган Мартін Фернер. Він був успішним бізнесменом, пристрасним моряком і срібним призером літніх Олімпійських ігор 1952 року в Гельсінкі (у класі яхт 6 метрів). Між ними спалахнуло глибоке, щире і всепоглинаюче почуття. Але був один нюанс, який у консервативній, глибоко релігійній Норвегії того часу здавався нездоланною прірвою: Фернер був не просто простолюдином, він був розлученим чоловіком.

Сьогодні, у XXI столітті, важко уявити масштаб того суспільного землетрусу. Норвезька церква, впливові політики, консервативна преса – усі єдиним фронтом повстали проти цього "гріховного" союзу. Дискусії точилися навіть у стінах парламенту. Єпископ Осло, Йоганнес Смемо, категорично відмовився вінчати пару, посилаючись на церковні догмати щодо розлучених. Для принцеси, яка роками бездоганно і покірно виконувала роль Першої леді, віддаючи всю себе державі, це стало найважчим ударом у спину. Проте саме тоді Астрід виявила неймовірну, сталеву твердість. Вона відмовилася пожертвувати своїм єдиним шансом на щастя заради архаїчних умовностей.



Астрід покохала простолюдина Йогана Мартіна Фернера / Фото Indrelid

Король Олав V, який безмежно любив доньку і з болем пам'ятав її багаторічну відданість родині, зрештою дав свою монаршу згоду на цей шлюб. Весілля відбулося 12 січня 1961 року в церкві Аскера. Оскільки столичний єпископ відмовився, церемонію провів єпископ Нідароса Арне Ф'єлльбу. Ціна цього кроку була надзвичайно високою: Астрід назавжди втратила титул "Її Королівська Високість" і відтоді офіційно іменувалася "Принцеса Астрід, пані Фернер". Але вона жодного разу в житті не пошкодувала про свій вибір. Їхній шлюб із Йоганом виявився напрочуд міцним, гармонійним і щасливим. Вони прожили душа в душу 54 роки, виховавши п'ятьох прекрасних дітей: Катрін (1962), Бенедікте (1963), Александера (1965), Елізабет (1969) та Карла-Крістіана (1972). Їхня історія стала тим потужним прецедентом, який згодом проклав шлях до щастя її братові Гаральду, який після дев'яти років таємних зустрічей також зміг одружитися з жінкою з народу.

Невидимі битви та невтомне служіння суспільству

Життя принцеси Астрід ніколи не обмежувалося лише стінами палацу чи затишком сімейного гнізда у районі Віндерен. Вона мала власні, глибоко особисті битви, які з часом перетворила на благородну місію допомоги іншим. Однією з таких битв була дислексія. У ті часи, коли Астрід була дитиною, про цей специфічний розлад читання та письма майже нічого не знали. Її труднощі з навчанням часто і несправедливо сприймалися вчителями як брак старанності чи навіть інтелекту, що завдавало дівчинці величезного психологічного болю і формувало комплекси.

Ставши дорослою і усвідомивши справжню природу своєї проблеми, Астрід не стала ховатися за королівським фасадом ідеальності. Навпаки, вона стала патроном численних організацій, що допомагають людям із дислексією. Її публічна відвертість стала справжнім проривом для норвезького суспільства, назавжди знявши ганебну стигму з цього діагнозу. Вона часто повторювала: "Те, що ви читаєте повільніше за інших, зовсім не означає, що ви думаєте гірше".

Принцеса Астрід була патроном численних організацій: інстаграм Королівської родини Норвегії

Крім того, принцеса Астрід була палкою захисницею традиційної норвезької культури та активною діячкою у військовій сфері. Вона опікувалася організаціями, що зберігали народні ремесла, підтримувала жіночі рухи. Особливе місце в її серці займала організація "Dissimilis", яка допомагає людям з інтелектуальними порушеннями реалізовувати себе через музику та театральне мистецтво. Астрід не просто номінально значилася в списках опікунів – вона регулярно відвідувала репетиції, щиро спілкувалася з учасниками, даруючи їм тепло і увагу. Також вона була багаторічним патроном Жіночої добровільної оборонної асоціації Норвегії, маючи реальні військові звання і глибоко поважаючи армійські традиції.

Останні роки, прощання та вічна спадщина

У свої пізні роки, навіть після болючої втрати коханого чоловіка Йогана у січні 2015 року, принцеса Астрід залишалася невіддільною, фундаментальною частиною королівської родини. Навіть переступивши 90-річний рубіж, спираючись на милиці через проблеми з суглобами, вона продовжувала з'являтися на офіційних заходах, незмінно підтримуючи свого брата, короля Гаральда V. Вона була живою, пульсуючою ниткою історії, що пов'язувала сучасну, високотехнологічну Норвегію з суворою епохою Другої світової війни, з важкими часами повоєнної відбудови та великих соціальних трансформацій.

Всього за кілька днів до своєї смерті вона востаннє з'явилася на публіці – на похоронах свого брата, короля Гаральда V, який помер у серпні 2026 року. Її смерть 11 вересня 2026 року стала не просто втратою члена монаршої родини. Це був кінець цілої епохи. Норвегія прощалася з жінкою, яка своїм життям довела нації, що високий обов'язок і палке кохання можуть співіснувати, якщо людина має достатньо мужності боротися за правду. Вона наочно показала, що справжня велич вимірюється не кількістю сліпучих діамантів у фамільній короні, а здатністю залишатися чуйною, справедливою людиною в найскладніших, найтемніших обставинах.

Принцеса Астрід померла 11 вересня: інстаграм Королівської родини Норвегії

Принцеса Астрід, пані Фернер, залишила по собі колосальну спадщину, яка виходить далеко за межі сухих генеалогічних дерев європейської аристократії. Це спадщина безмежної емпатії, тихої, але незламної сили та непохитної вірності самій собі. Її дивовижна історія, що починалася в холодній тіні великих історичних потрясінь і вигнання, завершилася у теплому світлі глибокої поваги, любові та вдячності цілого народу. Вона була принцесою за правом народження, але стала справжньою, беззаперечною королевою людських сердець завдяки тому, як вона прожила своє життя.