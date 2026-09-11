За кілька днів до похорону норвезький королівський палац оприлюднив надзвичайно щемливі й сумні кадри: принцеса Астрід сиділа на самоті біля труни Гаральда V у придворній каплиці, віддаючи останню шану рідній людині. Попри поважний вік, слабке здоров'я та пересування на інвалідному візку, вона знайшла в собі сили прибути на державну церемонію прощання, чим зворушила людей по всьому світу.

Нагадаємо, що король Гарольд V пішов із життя у віці 89 років. Його правління тривало десятиліттями, а родина пережила чимало випробувань. Принцеса Астрід усю свою молодість і зрілість була однією з найактивніших фігурок при дворі, довгий час виконуючи обов'язки першої леді країни після смерті своєї матері ще в період правління їхнього батька, короля Олафа V.

Вона також запам'яталася суспільству своєю благодійністю, патронажем над організаціями, що опікуються дітьми з дислексією та іншими особливостями розвитку, а також непростою історією кохання, через яку її шлюб свого часу викликав чимало дискусій у суспільстві.

Смерть принцеси Астрід, яка пережила брата лише на два тижні, стала символічним кінцем цілої епохи для всієї норвезької монархії.



