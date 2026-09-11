За несколько дней до похорон норвежский королевский дворец обнародовал чрезвычайно трогательные и печальные кадры: принцесса Астрид сидела в одиночестве у гроба Харальда V в придворной часовне, отдавая последнюю дань уважения родному человеку. Несмотря на почтенный возраст, слабое здоровье и передвижение на инвалидной коляске, она нашла в себе силы прибыть на государственную церемонию прощания, почему тронула людей по всему миру.

Напомним, что король Гаральд V ушел из жизни в возрасте 89 лет. Его правление длилось десятилетиями, а семья пережила немало испытаний. Принцесса Астрид всю свою молодость и зрелость была одной из самых активных фигур при дворе, долгое время исполняя обязанности первой леди страны после смерти своей матери еще в период правления их отца, короля Олафа V.

Она также запомнилась обществу своей благотворительной деятельностью, покровительством над организациями, занимающимися детьми с дислексией и другими особенностями развития, а также непростой историей любви, из-за которой ее брак в свое время вызвал немало дискуссий в обществе.

Смерть принцессы Астрид, пережившей брата всего на две недели, стала символическим концом целой эпохи для всей норвежской монархии.



