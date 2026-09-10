Александр Довженко – бездетный отец "Земли": почему он так любил сажать яблони

Александр Довженко оставил после себя не только фильмы, изменившие украинское кино, но и особый образ земли, сада и яблони. Для режиссера, у которого не было собственных детей, деревья стали одним из важнейших символов жизни, памяти и продолжения рода. Его любовь к садам и природе была настолько сильна, что эта тема постоянно возвращалась в его творчестве.

24 Канал расскажет, кем был Александр Довженко и почему его называют бездетным отцом "Земли".

Кто такой Александр Довженко?

Александр Довженко родился 10 сентября 1894 года в Соснице на Черниговщине. Он начинал как учитель, работал художником и карикатуристом, а в середине 1920-х годов пришел в кино. Именно там его ждала мировая слава.

Его "Звенигора", "Арсенал" и особенно "Земля" стали выдающимися произведениями украинского кинематографа. В 1958 году международное жюри назвало "Землю" одним из 12 лучших фильмов мирового кино.

Почему яблоня стала для Довженко особым символом?

В творчестве Довженко природа никогда не была просто декорацией. Земля, деревья, вода, урожай и люди существовали в его картинах как части одного большого живого мира. Самый известный пример – финал "Земли", где яблони, плоды и весеннее пробуждение природы создают ощущение непрерывности жизни.

Для самого Довженка образ сада имел еще и личное значение. Он был человеком, чрезвычайно привязанным к родной земле и сельскому миру своего детства. Поэтому деревья в его творчестве можно воспринимать как символ того, что человек оставляет после себя.



Кто такой Александр Довженко / Фото Студии Александра Довженко

Почему его называют бездетным отцом "Земли"?

У Довженко не было собственных детей. Его женой была режиссер и актриса Юлия Солнцева, которая после смерти мужа продолжила работать с его сценариями и экранизировала его произведения. Именно поэтому история его любви к садам воспринимается особенно трагично: вместо собственного потомства он оставил после себя:

фильмы,

тексты,

образы,

деревья.

Отметим, что "Землю" Довженко снял в 1930 году. Фильм стал одним из самых известных произведений украинского кино, но в то же время вызвал острую критику со стороны советской власти. Довженко обвиняли в украинском национализме, а впоследствии фактически заставили покинуть Украину и переехать в Москву.

Его кинематограф называли поэтическим именно потому, что обычные вещи – поле, дерево, вода, солнце, человеческое лицо – у него приобретали почти сакральное значение.

Что оставил после себя Довженко?

Александр Довженко умер 25 ноября 1956 года, но его творчество продолжило жить. После его смерти Юлия Солнцева сняла несколько фильмов по его сценариям, в частности "Поэму о море" и "Зачарованную Десну".

Довженко не оставил собственных детей, но оставил после себя целый мир – кино, книги и образы, которые продолжают жить после него. И, как дерево, посаженное человеком, его творчество продолжает приносить плоды уже для следующих поколений.