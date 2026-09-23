"Ночной император" из деревни: как украинский казак тайно женился на императрице

Еще в юности он пас скот в родном селе, а спустя несколько десятилетий стал графом, генерал-фельдмаршалом и одним из ближайших доверенных лиц императрицы Елизаветы Петровны. История Алексея Разумовского – это стремительный взлет от простого казака до одного из самых влиятельных людей императорского двора XVIII века.

В день рождения Разумовского 24 Канал рассказывает, как украинский казак оказался рядом с императрицей и почему его имя связывают с восстановлением гетманства в Украине.

Как обычный казак оказался при императорском дворе?

Алексей Разумовский родился 28 марта 1709 года в селе Лемеши в казацкой семье Григория и Натальи Разумов. Историки отмечают, что у него был красивый голос и вокальные способности, которые в конечном итоге изменили его жизнь.

В 22 года Ум попал в придворный хор в Санкт-Петербурге. Именно там на него обратила внимание Елизавета Петровна – дочь Петра I, которая впоследствии стала императрицей. После прихода Елизаветы к власти в 1741 году карьера Розумовского стремительно пошла в гору.

Бывший придворный певец стал фаворитом императрицы, получил значительные имения, а впоследствии – графский титул и высокие государственные звания. В 1756 году его назначили генерал-фельдмаршалом.

Действительно ли Разумовский и Елизавета Петровна тайно поженились?

Одна из самых известных страниц биографии Разумовского – его отношения с Елизаветой Петровной. По данным Encyclopedia of Ukraine, императрица и украинский казак тайно поженились в 1742 году. В украинских исторических источниках этот брак также называют морганатическим – то есть таким, при котором супруг или супруга монарха не получает соответствующего статуса или прав на престол.



Действительно ли Разумовский и Елизавета Петровна тайно поженились / Фото из открытых источников

Из-за отсутствия открытого подтверждения брака вокруг него впоследствии возникло немало легенд. В то же время исторические источники фиксируют сам факт тайного брака. Именно близость к императрице сделала Разумовского чрезвычайно влиятельным человеком при дворе.

Как Разумовский помог восстановить гетманство?

Влияние Разумовского имело значение и для украинских дел. После смерти гетмана Даниила Апостола в 1734 году российское правительство не разрешало избирать нового гетмана, а управление Левобережной Украиной осуществляла специальная коллегия. Такая система действовала до 1750 года.

Именно под влиянием Алексея Разумовского и других представителей украинской старшины Елизавета согласилась восстановить должность гетмана. На Глуховской Раде 1750 года гетманом Левобережной Украины избрали младшего брата Алексея – Кирилла Разумовского. Для украинской автономии это стало важным событием: после избрания Кирилла Разумовского гетманское управление было частично восстановлено.

Позже Кирилл Разумовский пытался расширить автономные права Гетманщины и проводил реформы в военной, административной и культурной сферах.

Что случилось с "ночным императором"?

Алексей Разумовский пережил свою жену: Елизавета Петровна умерла в 1762 году, а сам он – в 1771 году в Санкт-Петербурге. К тому моменту бывший деревенский казак уже был графом и генерал-фельдмаршалом империи.

Его история осталась одной из самых ярких биографий XVIII века: украинский казак из Лемешей благодаря своему голосу попал в придворный хор, стал фаворитом императрицы, обрел огромное влияние при дворе и, согласно историческим источникам, тайно женился на Елизавете Петровне.