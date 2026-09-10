"Черная вдова" украинской литературы: почему мужья Марко Вовчка умирали один за другим

В истории украинской и европейской литературы середины XIX века трудно найти фигуру более загадочную, магнетическую и противоречивую, чем Мария Александровна Вилинская, известная миру под мужским псевдонимом Марко Вовчок. Современники называли ее "сфинксом", "роковой женщиной", а иногда, шепотом, – "черной вдовой".

Ее жизнь – это настоящий географический и эмоциональный лабиринт, в котором переплелись Орел и Париж, Петербург и Рим, блестящие литературные салоны и трагические смерти на берегах холодных морей. Реальная история любви Марко Вовчок гораздо глубже, драматичнее и сложнее любых бульварных мифов. Она не была классической красавицей в привычном для того времени понимании. Современники вспоминали ее серые, глубокие глаза, русые волосы, спокойный, почти меланхоличный голос и удивительную способность слушать. Но именно в этом спокойствии таилась невероятная интеллектуальная и женская сила, которая заставляла самых выдающихся мужчин эпохи терять ум, разрушать собственные семьи и следовать за ней на край света. И именно на этом 24 Канал сосредоточит свое внимание сегодня!

Опанас Маркович – брак по расчету и рождение гения

История больших страстей Марии началась с тихого, почти случайного брака. В 1851 году в Орле семнадцатилетняя Мария, девушка из обедневшей дворянской семьи, воспитывавшаяся в частном пансионе, знакомится с Опанасом Марковичем. Он – украинский фольклорист, этнограф, член Кирилло-Мефодиевского братства, находившийся в ссылке. Опанас был старше, безгранично увлечен народной культурой и, что самое главное, он предложил ей путь к самостоятельной жизни, подальше от деспотичной тети, у которой девушка была вынуждена жить.



Опанас Маркович был первым мужем Марко Вовчок / Фото "Армия информ"

Этот брак не был союзом страстной любви со стороны Марии. Это был союз благодарности и интеллектуального симбиоза. Переехав в Украину (Чернигов, Киев, Немиров), русская по происхождению Мария Вилинская с невероятной жадностью впитывала украинский язык, песни, обычаи. Опанас открыл для нее Украину, но именно ее гений превратил этот этнографический материал в высокую литературу. Когда в 1858 году вышли ее "Народные рассказы", литературный мир взорвался. Однако семейная жизнь давала трещину. Опанас был человеком мягким, непрактичным, часто не мог обеспечить семью. Мария же, почувствовав собственную силу, стремилась к большему масштабу. Их брак был обречен, ведь орлица не могла долго жить в тесной клетке провинциальной жизни. В 1859 году она покинула мужа и вместе с сыном Богданом отправилась в Петербург, а впоследствии – в Европу. Опанас до конца своих дней любил ее, писал отчаянные письма и умер в одиночестве, так и не смирившись с потерей.

Петербургские триумфы: разбитое сердце Кулиша и платоническое восхищение Шевченко

В Петербурге Марко Вовчок стала настоящей сенсацией. Ею восхищались все. Тарас Шевченко, вернувшись из ссылки, называл ее своей "дочкой", посвящал ей стихи и видел в ней литературную преемницу. Их отношения были наполнены глубокой, чистой, платонической нежностью. Шевченко подарил ей золотой браслет, который она хранила всю жизнь как самую большую святыню.

Но совсем другой была история с Пантелеймоном Кулишем. Выдающийся писатель, критик и редактор, Кулиш влюбился в Марию до безумия. Он оставил жену, писательницу Александру Белозерскую-Кулиш, известную под псевдонимом Анна Барвинок, умолял Марию о взаимности, планировал совместную жизнь за границей. Однако Мария оставалась холодной. Ее раздражал его деспотизм, желание контролировать ее творчество и жизнь. Когда она окончательно отвергла его ухаживания и уехала за границу с другим, Кулиш превратился в ее злейшего врага. Оскорбленное мужское эго заставило его годами распространять грязные сплетни о том, будто Мария не сама писала свои произведения, а все за нее делал Опанас Маркович. Современная литературоведческая наука, опираясь на текстологический анализ, полностью опровергла эти мстительные выдумки Кулиша, доказав бесспорное единоличное авторство Марка Вовчка.



Марко Вовчок разбила сердце Пантелеймону Кулишу / Фото Википедия

Европейские странствия и интеллектуальный роман с Тургеневым

В Европе (Германия, Швейцария, Франция, Италия) Мария оказывается в центре внимания европейской интеллектуальной элиты. Особое место в ее жизни занял Иван Тургенев. Выдающийся русский писатель был очарован ею. Он переводил ее произведения на русский язык, вводил в европейские литературные круги, знакомил с Герценом, Толстым, Жюлем Верном (с последним она впоследствии плодотворно сотрудничала в качестве переводчицы, получив эксклюзивные права на перевод его произведений на русский язык).

Был ли между Тургеневым и Марией физический роман? Историки до сих пор спорят. Их переписка полна необычайной нежности, Тургенев обеспечивал ей безбедную жизнь в Париже, финансировал ее поездки. Однако, скорее всего, это было глубокое родство душ, интеллектуальная страсть. Тургенев, который всю жизнь был рабом своей любви к Полине Виардо, нашел в Марии равную себе собеседницу, музу, которая понимала его с полуслова. Но сердце Марии к тому моменту уже принадлежало другому.

Александр Пассек – настоящее пламя и большая трагедия

Если все предыдущие мужчины были для Марии скорее друзьями, наставниками или ступеньками в жизни, то Александр Пассек стал ее самой большой, самой страстной и самой трагической любовью. Он был троюродным братом Герцена, блестящим юристом, необыкновенно красивым, умным и страстным мужчиной. Ради него Мария отвергла все условности викторианской эпохи. Они начали жить вместе в Европе, не скрываясь, что вызвало ужасный скандал в консервативном обществе.

Это были годы абсолютного счастья, которые, к сожалению, длились недолго. Александр заболел чахоткой (туберкулезом). Мария превратилась в сиделку. Она возила его по лучшим курортам Италии и Франции, тратила все свои гонорары на врачей, ночами сидела у его постели, прислушиваясь к его тяжелому дыханию. В 1866 году Александр Пассек умер на ее руках. Эта утрата сломила Марию. Она впала в глубокую депрессию, ее письма того периода полны черного отчаяния. Казалось, ее способность любить умерла вместе с Пассеком.

Дмитрий Писарев – роковая волна Балтики

Но жизнь продолжалась, и судьба приготовила ей еще один жестокий удар. Вернувшись в Российскую империю, Мария сближается с выдающимся литературным критиком, кумиром радикальной молодежи Дмитрием Писаревым. Он был младше ее на семь лет. Писарев, только что вышедший из Петропавловской крепости, где отсидел за свои политические взгляды, нашел в Марии утешение, понимание и безумную страсть.

Летом 1868 года они вместе с сыном Марии Богданом отправились на отдых в Рижский залив, в городок Дуббеллен (ныне Дубулты, Латвия). Они планировали пожениться, мечтали о совместном будущем. Но 4 июля произошла трагедия. Писарев пошел купаться в море. Он не был хорошим пловцом, а Балтика в тот день была коварной. На глазах у Марии и ее сына Дмитрий начал тонуть. Его не смогли спасти. Тело вытащили лишь через несколько часов.

Эта смерть стала роковой для репутации Марии. Именно тогда в обществе поползли зловещие слухи, ее стали называть "черной вдовой", женщиной, приносящей смерть тем, кто ее любит. Маркович умер в нищете, Пассек скончался от чахотки, Писарев утонул. Общество, которое никогда не прощало женщинам независимости, с наслаждением обвиняло ее в этих трагедиях. Мария вновь оказалась на дне отчаяния, спасаясь лишь изнурительным, каторжным трудом – она переводила по несколько книг в месяц, чтобы прокормить себя и сына.



Марко Вовчок стали называть "черной вдовой" / Фото Википедия

Михаил Лобач-Жученко – тихая гавань после жизненных бурь

Последний раздел ее любовной истории оказался самым спокойным, хотя и начался со скандала. В 1878 году, в возрасте 45 лет, Мария выходит замуж во второй раз. Ее избранником стал Михаил Лобач-Жученко – выпускник Морского училища, офицер, который был моложе ее на целых 17 лет! Общество вновь взорвалось сплетнями, но Марии было уже все равно на мнение мира.

Михаил обожал ее. Он не требовал от нее быть большой писательницей, не пытался соперничать с ней интеллектуально. Он просто дал ей то, чего она искала всю жизнь – надежный тыл, спокойствие и безоговорочную преданность. Вместе с ним она навсегда покинула шумные столицы. Они жили в провинции – на Кавказе, в Богуславе, в Киевской области, и в конце концов обосновались в Нальчике. Мария почти перестала писать оригинальные произведения, посвятив себя семье и воспитанию младшего сына Бориса (которого они усыновили, хотя существуют версии, что это мог быть ее родной внук или даже поздний ребенок).



Михаил Лобач-Жученко был на 17 лет моложе Марко Вовчок / Фото Википедия

Мария Вилинская умерла в 1907 году в Нальчике, сидя в саду под любимой яблоней. Ее жизнь – это не история хищницы, коллекционировавшей мужские сердца. Это история гениальной, свободной женщины, которая имела смелость искать настоящую любовь в мире, где женщинам отводилась лишь роль молчаливой тени. Она ошибалась, страдала, теряла самых дорогих, но никогда не предавала себя. И именно эта внутренняя свобода делала ее настолько непреодолимо привлекательной для лучших умов ее эпохи.

Выновата ли была Мария в смерти своих мужей? Нет. Маркович умер от болезни и нищеты, Пассек – от туберкулеза, который тогда был неизлечим, Писарев – от несчастного случая. Но общество, не прощавшее женщинам независимости, с удовольствием создало миф о "черной вдове", приносящей смерть возлюбленным.