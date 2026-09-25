Синдром самозванца XIX века: как каракули учителя превратились в миллиардную индустрию

Сегодня трудно представить мир без супергероев, графических романов и манги, однако история этого жанра началась гораздо раньше. Одним из тех, кого называют отцом современного комикса, был швейцарский педагог Рудольф Тепфер.

Как его невинное увлечение рисованием изменило мир – расскажет 24 Канал.

Кто такой Рудольф Тепфер?

Рудольф Тепфер родился в Женеве в 1799 году. Его отец, Вольфганг-Адам Тепфер, был известным художником и карикатуристом, однако сам Рудольф в конечном итоге выбрал другой путь. Он работал педагогом, преподавал риторику и литературу в Женевской академии, а также руководил пансионом.

Параллельно писал литературные произведения, путевые очерки и рисовал. Именно во время работы с учениками Тепфер начал экспериментировать с историями, в которых рисунок и текст последовательно рассказывали одну и ту же историю. Это было чем-то новым.

Почему он сначала не верил в свое дело?

Тепфер не воспринимал свои рисунки как дело, которое могло бы стать его основной профессией. Он даже опасался, что публикация юмористических историй может навредить его статусу преподавателя. По данным Женевского университета, Тепфер долго не решался обнародовать свои "истории в рисунках" именно из-за опасений за свою репутацию.

Впрочем, его работы увидели другие. В 1831 году рукописи Тепфера попали к немецкому писателю Иоганну Вольфгангу фон Гете. Тот высоко оценил необычные истории и фактически подтолкнул автора к публикации.

Как появились первые комиксы?

Одной из первых работ Тепфера стала "История господина Вье-Буа". Он создал ее еще в 1827 году, а опубликовал в Женеве только в 1837-м. На страницах последовательно разворачивалась комическая история героя: рисунки дополнялись текстом, а читатель следил за событиями кадр за кадром. Его работы распространились по Европе и повлияли на дальнейшее развитие рисованных историй.

Творчество Тепфера не осталось локальным женевским явлением. В 1842 году его "История господина Вье-Буа" вышла в США под названием The Adventures of Mr. Obadiah Oldbuck. Ее считают первой комикс-историей, опубликованной в Америке. Его произведения переводили, переиздавали, копировали и подражали им.

Идея последовательной истории, рассказываемой одновременно словами и рисунками, постепенно распространялась по миру. А уже в XX веке комиксы превратились в огромную индустрию – от газетных полос до супергеройских франшиз, манги и графических романов.