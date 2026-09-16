Исчезал, летал и проходил сквозь стены: как Дэвид Копперфилд покорил весь мир

Дэвид Копперфильд – легендарный иллюзионист, который заставлял исчезать Статую Свободы, проходил сквозь Большую китайскую стену и удивлял миллионы зрителей невероятными иллюзиями. Но мало кто знает, что его карьера мирового масштаба начиналась с обычного детского увлечения фокусами.

Каким был путь Дэвида Копперфилда к славе, миллионам и статусу легенды магии – расскажет 24 Канал.

Как маленький мальчик увлекся магией?

Копперфилд начал заниматься магией еще в детстве. В 10 лет он уже выступал под сценическим именем Davino the Boy Magician, а в 12 лет стал самым молодым членом Society of American Magicians, согласно его официальной биографии.

В 16 лет он уже преподавал курс магии в Нью-Йоркском университете. Тогда же формировался его будущий стиль: Копперфилд стремился не просто показывать трюки, а создавать вокруг них целую историю.

Как Дэвид Копперфилд стал известен?

В 18 лет он получил главную роль в мюзикле "The Magic Man", который сначала ставили в Чикаго. Именно тогда Дэвид Коткин начал использовать имя Дэвид Копперфилд – в честь героя романа Чарльза Диккенса.

Телевидение стало следующим большим шагом в его карьере. Первый специальный выпуск "The Magic of David Copperfield" вышел в 1978 году. В дальнейшем серия телевизионных шоу принесла иллюзионисту огромную популярность и многочисленные награды. По данным Книги рекордов Гиннеса, 17 оригинальных специальных выпусков этой серии в совокупности получили 18 премий "Эмми".

Какие иллюзии сделали его легендой?

Копперфилд превратил свои выступления в масштабные постановки. Он:

заставлял исчезать самолеты,

демонстрировал полеты,

создавал иллюзии, которые выглядели как настоящая магия.

Одним из самых известных номеров стало исчезновение Статуи Свободы в телевизионном шоу 1983 года. Книга рекордов Гиннеса называет его величайшей иллюзией, которую когда-либо ставили. Среди других известных номеров – прохождение сквозь Большую китайскую стену, побег из Алькатраса и иллюзия полета над сценой.

Исчезновение Статуи Свободы: смотрите видео

В чем секрет его успеха?

Копперфилд превратил магию не просто в набор фокусов, а в большое зрелищное шоу. Его выступления сочетали в себе:

иллюзии,

музыку,

рассказы,

театральную постановку.

Его успех можно измерить не только наградами. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала у Копперфилда самые высокие доходы за всю карьеру среди фокусников – 661,5 миллиона долларов за период 1984–2004 годов. Также он установил рекорд по количеству магических шоу за год: в 1994 году он дал 642 выступления.

Почему Копперфилд вошел в историю магии?

Его вклад не ограничился сценой. Копперфилд основал International Museum and Library of the Conjuring Arts – масштабную коллекцию исторических материалов, реквизита, книг и артефактов, связанных с искусством иллюзии.

По данным его официальной биографии, коллекция насчитывает около 80 тысяч предметов. Дэвид Копперфилд также имеет звезду на Голливудской аллее славы и 11 рекордов Книги рекордов Гиннеса, согласно его официальной биографии. Его история – это пример того, как детское увлечение может превратиться в карьеру мирового масштаба.