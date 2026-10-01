Худший президент, что стал святым: как Джимми Картер уничтожил библейскую болезнь

История мировой политики знает множество примеров, когда абсолютная власть развращала людей, превращая их в тиранов, но почти не знает случаев, когда мучительная утрата этой власти делала из политика настоящего святого.

Джимми Картер, который родился 1 октября 1924 года, вступил в бурные 1980-е годы с тяжелым клеймом одного из худших и самых слабых президентов в истории Соединенных Штатов Америки, отмечает 24 Канал. И хотя современные историки пересмотрели его политическое наследие, оценивая его гораздо более благосклонно, в глазах общества того времени это был абсолютный провал. Чтобы в полной мере осознать монументальный масштаб его последующего гуманитарного взлета, необходимо сначала окунуться в атмосферу его политического краха.

Катастрофа в Вашингтоне: как Картер стал "неудачником"

Соединенные Штаты 1980 года напоминали страну, переживающую глубокий депрессивный период. Экономика задыхалась от беспрецедентной стагфляции – токсичной смеси экономического застоя и стремительного роста цен. Инфляция взлетела до двузначных показателей, безработица била послевоенные рекорды, а на заправках от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса выстраивались километровые очереди за бензином из-за глобального энергетического кризиса. Американская мечта трещала по швам, индекс общественного несчастья достиг пика, но самый страшный, сокрушительный удар по национальной гордости был нанесен за тысячи километров от Овального кабинета.

В ноябре 1979 года в Иране радикальные исламисты, вдохновленные Исламской революцией, захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники 52 американских дипломата и граждан. Они удерживали их месяц за месяцем, превращая самую могущественную ядерную державу мира в беспомощного, униженного наблюдателя. Попытка Картера разрешить кризис силой обернулась кровавым и позорным фиаско: в апреле 1980 года сверхсекретная военная операция "Орлиный коготь" (Eagle Claw) потерпела катастрофический крах прямо в иранской пустыне Деште-Кевир. Из-за песчаной бури и технических неисправностей вертолеты столкнулись с транспортным самолетом. Восемь американских военнослужащих погибли, а кадры их обгоревших тел, которые демонстрировало иранское телевидение, стали визуальным символом бессилия администрации Картера.

На президентских выборах в ноябре того же года харизматичный республиканец Рональд Рейган не просто победил Картера – он электорально уничтожил его, одержав победу в 44 штатах. Картер покидал Белый дом как абсолютный политический банкрот, человек, чье имя в прессе стало синонимом некомпетентности и слабости. Он вернулся в свой родной городок Плейнс в штате Джорджия разбитым. Его семейная арахисовая ферма, которую он честно передал в слепой траст на время своего президентства, оказалась в долгах на сумму более миллиона долларов из-за засухи, плохого управления со стороны доверенных лиц и рекордных банковских процентов – следствие той самой стагфляции, с которой Картер безуспешно боролся в Белом доме. В 56 лет Джимми Картер был человеком, чья карьера, репутация и финансы были разрушены до основания. У него были все шансы остаться на обочине истории, писать скучные мемуары и играть в гольф. Но вместо этого он объявил войну библейскому чудовищу, изменив судьбы миллионов.

Встреча с "огненным змеем"

Чтобы понять, с каким именно абсолютным злом решил бороться экс-президент, нужно отложить в сторону сухую медицинскую терминологию и взглянуть в глаза настоящему биологическому ужасу. Дракункулез (от латинского Dracunculus medinensis – "мединский дракончик"), или болезнь гвинейского червя, – это не просто тропическая инфекция. Это изысканные пытки, придуманные самой эволюцией, о которых с ужасом упоминали еще в древнеегипетском папирусе Эберса (около 1550 г. до н.э.) и в текстах Ветхого Завета, где этого безжалостного паразита называли "огненным змеем".

Представьте себе отдаленную, отрезанную от цивилизации африканскую деревню в 1980-х годах. Источником воды для тысяч людей служит единственный стоячий водоем – мутная лужа, из которой пьют и люди, и дикие животные, и скот. В этой воде обитают микроскопические веслоногие ракообразные (водные блохи), зараженные личинками гвинейского червя. Когда человек, изнемогая от жажды, выпивает такую нефильтрованную воду, желудочная кислота растворяет блох, но сами личинки выживают. Они пробивают стенки кишечника и проникают в брюшную полость, где спариваются. После этого микроскопический самец погибает, а оплодотворенная самка начинает свой ужасающий рост.



Джимми Картер помогал бороться с "огненным змеем" / Фото "Центр Картера"

Она растет внутри человеческого тела от 10 до 14 месяцев, достигая метра в длину и толщины спагетти. Человек живет, работает и даже не подозревает, что носит в себе гигантского паразита, пока не наступает время его выхода. Когда червь готов выпустить новое поколение личинок, он начинает мигрировать под кожей, обычно опускаясь под действием гравитации к нижним конечностям – стопам или голеням. Он выделяет специфическую кислоту, которая буквально прожигает человеческую кожу изнутри, образуя огромный волдырь. Боль настолько невыносимая, жгучая и парализующая, что базовый инстинкт заставляет жертву искать спасения, опуская горящую ногу в прохладную воду. Как только волдырь касается воды, он лопается, и червь выпрыскивает сотни тысяч новых личинок в водоем. Жизненный цикл замыкается, обрекая на заражение следующих жертв.

Самое страшное в этой истории то, что против гвинейского червя не существует ни вакцин, ни медикаментозного лечения. Ни одна таблетка не способна убить метрового паразита в тканях так, чтобы не убить самого человека. Единственный способ избавиться от монстра – это метод, которому тысячи лет и который, по одной из версий, стал прообразом символа медицины (посох Асклепия). Когда червь прорывает кожу, его белесый конец осторожно подхватывают, привязывают к маленькой палочке или куску марли и начинают медленно наматывать. Миллиметр за миллиметром, день за днем. Если потянуть слишком сильно или резко – червь разорвется. Его остатки начнут гнить глубоко в мышцах, вызывая масштабное воспаление, гангрену, сепсис и, в конечном итоге, мучительную смерть. Процесс намотки может длиться неделями, сопровождаясь адской болью, которая приковывает человека к постели.

В середине 1980-х годов от этой болезни ежегодно страдали около 3,5 миллиона человек в 21 стране Азии и Африки. Целые сельскохозяйственные регионы были парализованы: фермеры не могли стоять на ногах и собирать урожай, дети не могли ходить в школу. В странах Сахеля, в частности в Мали, эту болезнь так и называли – "болезнью пустой кладовой", ведь она неизбежно приводила к массовому голоду.

"Перемирие гвинейского червя": экстремальная дипломатия

В 1982 году Джимми и его жена Розалин Картер основали "Центр Картера" (The Carter Center) – неправительственную организацию в Атланте, целью которой была защита прав человека, урегулирование конфликтов и борьба с тропическими болезнями, о которых забыла большая фармакология. Когда Картер глубоко изучил проблему гвинейского червя, он, как бывший инженер-подводник, понял одну гениальную в своей простоте вещь: чтобы уничтожить этого паразита, не нужны миллиарды долларов на разработку высокотехнологичных вакцин. Нужно разорвать цепочку передачи. Достаточно просто научить миллионы людей фильтровать питьевую воду через специальную плотную нейлоновую ткань и строго изолировать больных от общественных водоемов.



Джимми Картер и Розалин Картер основали "Центр Картера" / Фото AP

Но как объяснить микробиологию кочевникам в пустыне, которые верят, что болезнь – это проклятие духов или следствие колдовства? Как доставить миллионы фильтров в деревни, где вообще нет дорог? И главное – как бороться с эпидемией там, где годами идет кровавая война? Именно здесь Джимми Картер использовал свой уникальный статус бывшего лидера свободного мира как самое мощное оружие массового спасения.

Кульминацией этой беспрецедентной борьбы стал 1995 год. В Судане бушевала Вторая гражданская война – один из самых жестоких и продолжительных конфликтов конца XX века. Исламистское правительство в Хартуме вело войну на уничтожение против повстанцев на юге страны. Миллионы погибших, миллионы беженцев, выжженная земля. И именно на Южный Судан тогда приходилась львиная доля всех случаев заражения гвинейским червем в мире. Международные медицинские работники просто не могли туда попасть из-за постоянных бомбардировок и боевых действий.

Тогда 70-летний Джимми Картер лично отправляется в самый ад африканской войны. Он встречается с диктатором Судана Омаром аль-Баширом в Хартуме, а затем отправляется в опасные джунгли на встречу с лидером повстанцев (SPLA) Джоном Гарангом. Картер не просит их подписать мирный договор и сложить оружие навсегда – как опытный политик, он понимает, что на тот момент это невозможно. Он просит их о другом: прекратить убивать друг друга хотя бы на несколько месяцев, чтобы дать возможность врачам попасть на территорию и нанести удар по общему врагу – паразиту, который калечит и солдат, и их детей.

И происходит невероятное. Огромный международный авторитет Картера, его железная воля, дипломатический талант и абсолютная искренность заставляют заклятых врагов согласиться. В мировую историю дипломатии и медицины этот эпизод вошел как "Перемирие гвинейского червя" (Guinea Worm Ceasefire). Почти четыре месяца в Судане не раздавались выстрелы. Воспользовавшись этим бесценным окном тишины, тысячи медицинских волонтеров разъехались по самым отдаленным деревням. Они раздали миллионы квадратных метров тканевых фильтров и специальных портативных пластиковых трубочек со встроенными фильтрами для кочевников, чтобы те могли пить прямо из луж. Они обрабатывали стоячие водоемы безопасным для людей ларвицидом, который уничтожал водяных блох, и обучали местных жителей основам гигиены. Это был абсолютно беспрецедентный случай в истории человеческой цивилизации, когда полномасштабную войну остановили не ради нефти, перераспределения территорий или геополитики, а исключительно ради борьбы с паразитическим червем.

Математика чуда: от 3,5 миллиона до 14

Крестовый поход Картера длился десятилетиями. Он не руководил процессом из комфортного кабинета. Бывший президент лично ездил по африканским саваннам, заходил в грязные хижины без электричества, обнимал больных, чьи раны гноились, и часами убеждал местных вождей изменить многовековые привычки своих племен. Он привлекал сотни миллионов долларов от международных доноров, заставлял гигантские химические корпорации бесплатно предоставлять тонны препаратов для очистки воды, а текстильные фабрики – шить бесконечные рулоны фильтрующей ткани.

Результаты этой титанической, изнурительной работы лучше всего описывает сухая, но ошеломляющая статистика. В 1986 году, когда Центр Картера официально возглавил глобальную кампанию по искоренению (уничтожению) этой болезни, в мире регистрировалось 3 500 000 случаев заражения. Благодаря простой механике фильтрации, просветительской работе и железному упорству одного экс-президента эта цифра начала стремительно снижаться. В 2000 году случаев было уже менее 100 тысяч. В 2010-м – около 1700.

А по итогам 2023 года глобальная статистика Всемирной организации здравоохранения и Центра Картера зафиксировала всего 14 подтвержденных случаев заражения человека гвинейским червем на всей планете (преимущественно в изолированных, труднодоступных очагах Чада, Южного Судана, Мали и Центральноафриканской Республики). От 3,5 миллиона до четырнадцати. Это не просто выдающийся медицинский успех, это математика настоящего чуда.

Конечно, путь к абсолютному нулю оказался сложнее, чем ожидалось. В 2010-х годах ученые столкнулись с непредвиденным препятствием: оказалось, что паразит нашел новый резервуар и начал заражать собак и кошек (особенно в Чаде), которые поедали зараженную сырую рыбу. Это заставило Центр Картера скорректировать стратегию, введя вознаграждения за привязывание зараженных животных до полного выхода червя. Но даже несмотря на эти биологические вызовы, мир стоит на пороге исторического события: гвинейский червь неизбежно станет второй болезнью в истории человечества (после натуральной оспы, официально побежденной в 1980 году), которая будет полностью искоренена с лица Земли. И, в отличие от оспы, дракункулез будет искоренен без каких-либо вакцин или химических лекарств – исключительно благодаря просвещению, изменению поведения людей и несокрушимой воле.

Новый стандарт экс-президента

Джимми Картер не ограничился лишь борьбой с тропическими болезнями. Он коренным образом пересмотрел саму концепцию того, чем должен заниматься бывший глава государства. Вместо того чтобы монетизировать свой статус, зарабатывая миллионы долларов на закрытых корпоративных лекциях или заседая в советах директоров транснациональных компаний, он надел потертые джинсы, взял в руки столярный молоток и присоединился к благотворительной организации Habitat for Humanity. На протяжении десятилетий Картер вместе с женой собственноручно строил доступное жилье для самых бедных слоев населения по всему миру – от трущоб Индии до разрушенного ураганами Нового Орлеана.

Даже когда в 2015 году врачи диагностировали у 90-летнего Картера агрессивную меланому, которая дала множественные метастазы в печень и мозг, он не сдался и не скрылся от мира. Пройдя курс инновационной иммунотерапии, он вновь вернулся на строительную площадку и к преподаванию в воскресной школе, доказывая собственным примером, что искреннее служение другим – лучшее лекарство от отчаяния.

В 2002 году Джимми Картер получил Нобелевскую премию мира за свои неустанные десятилетние усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и экономическому развитию. Но его главное, бессмертное наследие измеряется не золотыми медалями или премиями.



Джимми Картер получил Нобелевскую премию / Фото AP

Он навсегда изменил правила игры. Картер доказал, что самые великие, самые важные дела президент может совершить уже после того, как навсегда покинет кресло в Овальном кабинете и избавится от ядерного чемодана. Политик, которого американские избиратели изгнали из Белого дома с позором и разочарованием, стал бесспорной совестью нации и спасителем миллионов жизней на других континентах. Неумолимая история расставила все по своим справедливым местам: худший президент своего времени стал величайшим экс-президентом в истории человечества, человеком, который буквально вытащил из тела планеты библейского змея.