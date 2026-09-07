Опередил свое время на 100 лет: как Фердинанд Порше создал автомобильную легенду

Сегодня Porsche ассоциируется со скоростью, мощными двигателями и спортивными автомобилями. Но история самого Фердинанда Порше началась совсем иначе. Еще более 120 лет назад он экспериментировал с электромобилями и создал одну из первых гибридных машин в мире.

О ключевых событиях в жизни легендарного Фердинанда Порше рассказали в Porsche Newsroom.

Как юный Порше увлекся электричеством?

Фердинанд Порше родился 3 сентября 1875 года. Его интерес к технике проявился еще в юности:

в 18 лет он установил электрическое освещение в родительском доме;

в 23 года Порше создал Egger-Lohner C.2 Phaeton – электромобиль с электродвигателем, который мог развивать скорость до 25 километров в час.

Более 100 лет назад, в 1900 году, Порше представил Semper Vivus – функциональный гибрид, сочетавший бензиновый двигатель и электродвигатели в колесах. Двигатель внутреннего сгорания работал как генератор и подавал электроэнергию в систему привода. Интересно, что технология, которая сегодня кажется символом современного автопрома, оказалась слишком сложной для своего времени.



Фердинанд Порше в молодости / Фото Porsche Newsroom

Когда Порше решил работать на себя?

В 1931 году он основал собственное конструкторское бюро в Штутгарте. До этого инженер успел поработать над автомобилями для Austro-Daimler, Daimler и других компаний и завоевать репутацию талантливого конструктора. Его бюро занималось разработкой самых разнообразных автомобильных технологий и проектов.

Когда же появился первый Porsche?

Первый автомобиль, официально носившей название Porsche, появился уже после Второй мировой войны. В 1948 году сын Фердинанда – Ферри Порше – представил Porsche 356 No. 1 Roadster. Именно эта машина положила начало истории Porsche как отдельной автомобильной марки.



Porsche 356 No. 1 Roadster / Фото Porsche Newsroom

Почему заключался секрет успеха Фердинанда Порше?

История Фердинанда Порше – это не только талант, но и готовность постоянно экспериментировать. Электродвигатели, приводы в колесах, гибридная установка, гоночные автомобили и новые конструкции – он работал в разных направлениях и часто опережал свое время.

Самое интересное, что человек, чье имя сегодня ассоциируется с мощными бензиновыми спорткарами, начинал именно с электромобилей. Спустя более века Porsche вновь активно развивает электрические и гибридные технологии – фактически возвращаясь к идеям, которые Порше испытывал еще в начале XX века.

Его главным достижением стала не одна конкретная машина, а способность воплощать смелые инженерные идеи в технологии, которые меняли автомобильную индустрию.