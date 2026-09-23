Панически боялся папоротника и числа 62: странные фобии Фрейда, о которых умалчивают на лекциях

Зигмунд Фрейд вошел в историю как основатель психоанализа – человек, посвятивший свою жизнь изучению человеческой психики, страхов и скрытых желаний. В то же время сам Фрейд имел несколько необычных страхов и суеверий, которые сегодня могут удивить.

Почему на самом деле боялся Зигмунд Фрейд – расскажет "24 Канал".

Кто такой Зигмунд Фрейд?

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в Моравии, которая в то время входила в состав Австрийской империи. Впоследствии его семья переехала в Вену, где он прожил большую часть жизни. Сначала Фрейд изучал медицину и работал неврологом.

Постепенно его заинтересовали психические процессы, которые невозможно объяснить только физиологией. Именно эти исследования привели его к созданию психоанализа. Фрейд считал, что на поведение человека в значительной степени влияют бессознательные желания, воспоминания и переживания.

Почему Фрейд боялся путешествий?

Одной из самых известных особенностей Фрейда была тревога, связанная с путешествиями. Он опасался поездок на поезде и смерти во время путешествий. В биографических источниках описывается его сильное беспокойство перед поездками. Сам Фрейд связывал часть своих переживаний с мыслями о смерти. Интересно, что человек, посвятивший столько внимания изучению тревоги, сам на протяжении жизни переживал подобные состояния.



Зигмунд Фрейд / Фото Википедия

Откуда взялась история о числе 62?

Особое место в популярных биографиях Фрейда занимает число 62. Существует версия, что он опасался этого числа и связывал его со своей смертью. Фрейд действительно был склонен к суевериям и придавал значение некоторым числам.

Действительно ли Фрейд боялся папоротника?

Еще более необычна история о якобы существовавшем у Фрейда страхе перед папоротником. В популярных текстах о психоаналитике можно встретить утверждение, что он испытывал страх перед этим растением.

Однако в биографических источниках нет достаточно надежных доказательств, подтверждающих наличие у Фрейда отдельной фобии папоротника. Поэтому эта история остается одним из малоизвестных и противоречивых эпизодов, которые впоследствии стали связывать с его личностью.

Что еще были странные особенности у психоаналитика?

Фрейд был довольно суеверным человеком. Он внимательно относился к числам, случайным совпадениям и собственным снам. В то же время именно сны стали одной из центральных тем его профессиональной деятельности. В 1899 году он опубликовал труд "Толкование сновидений", в котором рассматривал сны как способ проявления бессознательного.

Фрейд также считал, что случайные оговорки и ошибки могут иметь скрытые психологические причины. Такие явления впоследствии получили название "фрейдовских оговорок".

Как умер Зигмунд Фрейд?

Последние годы жизни Фрейд провел в Лондоне, куда переехал после аншлюса Австрии на фоне преследования евреев нацистским режимом. Он умер 23 сентября 1939 года в возрасте 83 лет.

За десятилетия работы Фрейд превратил исследование бессознательного в отдельное направление, которое оказало существенное влияние на психологию и культуру XX века. В то же время истории о его собственных страхах и предрассудках остались малоизвестной частью биографии человека, который всю жизнь пытался объяснить природу человеческих переживаний.