Любовь под угрозой смерти: какова была история Ярославы и Степана Бандеры

Их семейная жизнь пришлась на один из самых бурных периодов украинской истории. Аресты, подполье, война, нацистский концлагерь, эмиграция и постоянная угроза покушения – такова была жизнь Степана Бандеры и его жены Ярославы.

Какой была любовь Ярославы и Степана Бандеры – расскажет 24 Канал.

Что известно о возлюбленной Степана Бандеры?

Ярослава Опаривская родилась в 1917 году. Она училась на агрономическом факультете Львовской политехники – том самом, где в свое время учился Степан Бандера. Однако, как отмечает исследовательница Олеся Исаюк в биографическом исследовании о Бандере, достоверных сведений о том, где и когда они впервые встретились, нет.

Известно, что в марте 1939 года Ярославу Опаривскую вместе с большой группой студентов арестовали польские власти. После распада Польши она оказалась в Кракове. Именно там, по всей видимости, состоялось ее более близкое знакомство со Степаном Бандерой, который также находился в Кракове.

Вскоре они поженились – в 1940 году. У супругов родилось трое детей:

Наталья в 1941 году,

Андрей в 1946 году,

Леся в 1948 году.



Семья Степана Бандеры / Фото из архива ЦДВР

Какими были годы разлуки?

Семейная жизнь Бандеров была далека от спокойной.

В 1941 году Степана Бандеру арестовали нацисты.

С 1941 по 1944 год он находился в концлагере Заксенхаузен. Тем временем Ярослава оставалась с детьми.

После войны семья жила в эмиграции, постоянно меняя место жительства из-за угрозы преследования со стороны советских спецслужб. Лишь в 1954 году Бандеры поселились в Мюнхене. Чтобы скрыть личность семьи, они жили под фамилией Попель. Их брак длился почти два десятилетия – до трагической гибели Степана Бандеры.

Последние минуты вместе

15 октября 1959 года Ярослава первой сообщила представителям Провода ОУН, что с ее мужем произошло несчастье. Бандера был найден на лестнице дома в Мюнхене с тяжелыми ранениями. Ярослава поехала вместе с ним в больницу.

Медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате отравления цианистым калием. Впоследствии западногерманским властям сдался Богдан Сташинский, который признался в совершении покушения. Ярослава пережила мужа на 18 лет. Она умерла в 1977 году.

Их историю трудно назвать обычной любовной историей. Это был брак, пришедшийся на время постоянной опасности, разлук и преследований. И именно поэтому история Ярославы и Степана Бандер – это не столько романтическая легенда, сколько история семьи, которая пыталась оставаться вместе, несмотря на обстоятельства, постоянно разлучавшие их.