Он мог купить все, но выбирал искусство: история Ивана Терещенко

Иван Терещенко был наследником огромного сахарного капитала, но тратил деньги не только на роскошь. Он скупал картины, поддерживал художников и на протяжении десятилетий финансировал художественное образование в Киеве. Его мечтой было превратить город в большой культурный центр, а собственную коллекцию – в часть будущего украинского художественного наследия.

24 Канал расскажет, как сын сахарного магната стал одним из главных коллекционеров Киева.

Что известно об Иване Терещенко?

Иван Терещенко происходил из семьи предпринимателей, создавшей одну из крупнейших сахарных империй в Российской империи. Именно огромное состояние дало ему возможность заниматься тем, что для большинства людей XIX века было недостижимой роскошью, – профессионально коллекционировать произведения искусства.

После переезда семьи в Киев Терещенко начал формировать собственную коллекцию. В 1880–1890-х годах он стал одним из самых влиятельных киевских коллекционеров и фактически соперничал с известным московским коллекционером Павлом Третьяковым.

Зачем Терещенко покупал столько картин?

Для него коллекционирование было не просто способом украсить собственный дом. Терещенко обладал тонким художественным вкусом, общался с художниками и покупал работы непосредственно в мастерских или на аукционах.

Среди авторов его коллекции были:

Василий Верещагин,

Михаил Врубель,

Иван Шишкин,

Илья Репин,

Виктор Васнецов и другие известные художники.

Особое место занимали работы Тараса Шевченко – Терещенко собрал значительную коллекцию его рисунков и акварелей. Одной из самых известных покупок стала картина Михаила Врубеля "Девушка на фоне персидского ковра". Художнику долго не удавалось ее продать, но Терещенко приобрел полотно за 300 рублей. Сегодня эта работа является одним из самых известных произведений в коллекции Киевской картинной галереи.



Терещенко обладал тонким художественным вкусом / Фото OKTV

Почему его деньги были важнее самой коллекции?

Наибольший вклад Терещенко внес не только в области живописи. Более 25 лет он поддерживал Киевскую рисовальную школу Николая Мурашко – один из важнейших центров художественного образования в тогдашнем Киеве.

По данным Музея истории Десятинной церкви, семья Терещенко потратила на содержание школы Мурашко 150 тысяч карбованцев в 1875–1900 годах. Благодаря этой поддержке в Киеве формировалась профессиональная художественная среда, из которой вышли художники нового поколения.

Иван Терещенко хотел, чтобы у Киева был собственный мощный художественный центр и художественная школа европейского уровня. По свидетельствам, он мечтал стать для Киева тем, кем Павел Третьяков был для Москвы. Терещенко даже планировал передать свою коллекцию будущему художественному училищу. Но полностью воплотить свой замысел ему не суждено было: он умер в Каннах в 1903 году в возрасте всего 48 лет.

Что стало с коллекцией после его смерти?

История наследия Терещенко оказалась трагической. Во время революционных событий и установления большевистской власти его коллекция была в значительной степени рассеяна. Часть произведений в 1915 году вывезли в Петроград. В 1918 году более 50 картин и свыше 5 тысяч рисунков оказались в Государственном русском музее.

Другая часть киевской коллекции была разграблена большевиками. Значительная часть наследия до сих пор остается за пределами Украины. Почему Ивана Терещенко называют "сахарным Медичи"? У Терещенко были деньги, но его настоящее влияние оказалось гораздо шире, чем просто бизнес.

Он покупал произведения искусства, поддерживал художников, финансировал образование и помогал создавать культурную инфраструктуру Киева. Его история показывает, как частные средства могут работать на культуру: Терещенко не просто собирал картины для собственного дома – он помогал создавать среду, в которой украинское искусство могло развиваться.