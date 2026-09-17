Более 100 ролей и ни одного одинакового образа: феномен Панаса Саксаганского

17 сентября 1940 года скончался Панас Саксаганский – один из корифеев украинского театра, сыгравший за свою карьеру более 100 ролей. Он мог перевоплощаться до неузнаваемости: менял голос, мимику, походку, работал над гримом и даже над мельчайшими деталями образа.

Как Саксаганский готовился к ролям и почему его считали мастером перевоплощения – расскажет 24 Канал.

Как Панас Саксаганский пришел в театр?

Панас Тобилевич родился 15 мая 1859 года в Херсонской области. Он происходил из семьи, которая подарила украинской сцене сразу нескольких выдающихся художников:

его братьями были Иван Карпенко-Карый и Николай Садовский,

а сестрой – Мария Садовская-Барилотти.

Сначала Саксаганский не планировал связывать свою жизнь исключительно с театром. Он даже служил в армии. Однако после знакомства с театральной жизнью решил оставить службу и посвятить себя сцене.

Работал в труппах Марка Кропивницкого и Михаила Старицкого, а в 1890 году возглавил собственный коллектив. Именно на сцене он постепенно выработал свой принцип работы: актер должен был не просто выучить реплики, а понять своего героя.

Почему Саксаганского называли мастером перевоплощения?

За свою жизнь актер сыграл более 100 главных ролей. Среди его самых известных образов:

Возный в "Наталке Полтавке",

Голохвостый в "За двумя зайцами",

Копач в "Сто тысяч",

Феноген в "Хозяине",

Гнат Голый в "Саве Чалом",

Карась в "Запорожцах за Дунаем",

Франц Моор в "Разбойниках".

Он мог одинаково убедительно играть как в комедии, так и в драме. Особенно известен был его талант к мимике и комическому перевоплощению. Именно поэтому персонажи Саксаганского часто запоминались не только словами, но и манерой говорить, ходить, смотреть и реагировать на других героев.

Как актер готовился к роли?

Саксаганский уделял большое внимание предварительной работе над образом. Он анализировал характер персонажа, его поведение, речь и внешность. Позже свои театральные принципы изложил в работе "Моя работа над ролью".

Для него важны были голос и дикция. Актер рекомендовал работать над речью, в частности читать скороговорки и отрывки из классических произведений. Не менее важен был внешний образ. Грим, костюм, прическа, характерная походка или жест должны были помогать актеру создать персонажа, а не просто изменить его внешность.

Сохранились свидетельства и о том, насколько серьезно Саксаганский относился к гриму. В одном из описаний его театральной работы упоминается случай, когда после спектакля к гриму актера прилипли копоть и пепел – настолько, что люди подумали, будто он действительно обгорел.



Как Панас Саксаганский вживался в роль / Фото из Википедии

Интересно, что буквально накануне годовщины смерти Саксаганского украинское культурное пространство потеряло еще одну актрису – Галину Яблонскую. Она скончалась 14 сентября 2026 года на 99-м году жизни. Ее театральный путь начался еще в детстве: на сцену Яблонская вышла в 1936 году в Винницком государственном театре. Впоследствии она работала в различных театрах, а в 1951 году присоединилась к театру имени Ивана Франко в Киеве, где проработала более 70 лет.

Панас Саксаганский и Галина Яблонская принадлежали к разным театральным поколениям, однако их объединяло главное – десятилетия работы на сцене и стремление превратить актерскую профессию в настоящее искусство перевоплощения. Панас Саксаганский скончался 17 сентября 1940 года в Киеве в возрасте 81 года. Его похоронили на Байковом кладбище.