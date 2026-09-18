Перешла на украинский язык: как Алла Горская бросила вызов советской системе

Алла Горская могла бы сделать блестящую карьеру в советском искусстве, но выбрала другой путь. Во взрослом возрасте она перешла на украинский язык, выступала против преследований интеллигенции, разоблачала преступления НКВД и не боялась вступать в конфликт с властями. Ее жизнь оборвалась в 41 год.

Кем была Алла Горская и почему она выбрала Украину – расскажет 24 Канал.

Почему Алла Горская перешла на украинский язык во взрослом возрасте?

Алла Горская родилась 18 сентября 1929 года в Ялте в русифицированной семье. Ее отец Александр Горский был известным советским кинодеятелем, а сама Алла получила художественное образование в Киеве и сначала строила карьеру в советской системе.

Ее ранние работы были посвящены, в частности, шахтерскому труду и попадали на всесоюзные выставки. Однако в начале 1960-х ее взгляды существенно изменились. Горская сознательно начала общаться на украинском языке уже во взрослом возрасте. Изучать язык ей помогала Надейка Светличная:

она проводила занятия,

готовила диктанты,

исправляла произношение.

В то же время с отцом Горская до конца жизни разговаривала по-русски.



Кто такая Алла Горская / Фото Украинский институт национальной памяти

Как искусство привело ее к движению "шестидесятников"?

В 1960-х Горская стала одной из активных участниц Клуба творческой молодежи "Современник" в Киеве. Вместе с Лесем Танюком, Василием Симоненко и другими шестидесятниками она организовывала художественные и литературные мероприятия, возрождала интерес к украинской культуре.

В 1962 году Горская вместе с Симоненко и Танюком занималась поиском мест массовых захоронений жертв НКВД, в частности в Быковне, после чего они обратились в Киевский горсовет.

Почему власти уничтожили ее работу?

В 1964 году Горская вместе с Опанасом Заливахой, Людмилой Семикиной, Галиной Севрук и Галиной Зубченко создала витраж "Шевченко. Мать" для Киевского университета.



Витраж "Шевченко. Мать" / Фото "Локальная история"

Накануне открытия его уничтожили по указанию партийного руководства. Власти признали работу идейно враждебной, а Горскую и Семикину исключили из Союза художников.

Как Горская открыто выступала против системы?

После волны арестов украинской интеллигенции в 1965 году Горская подписывала протесты против политических преследований. Она переписывалась с политзаключенными, помогала их семьям и распространяла самиздат. В 1968 году художница подписала открытое письмо с требованием прекратить политические репрессии, после чего ее во второй раз исключили из Союза художников.

28 ноября 1970 года Горскую убили в Василькове Киевской области. Официально преступление остается нераскрытым, хотя исследователи и "Энциклопедия Украины" отмечают наличие обстоятельств, указывающих на возможную причастность КГБ.

Жизнь Горской длилась всего 41 год, но ее имя стало одним из символов украинского шестидесятничества. Она отказалась от комфортной карьеры ради собственных убеждений и оставила после себя художественное и правозащитное наследие.