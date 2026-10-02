Пережил войну, плен и советские лагеря: на 100-м году жизни скончался Зенон Врублевский

Зенон Врублевский прожил почти столетие, а его биография охватывает самые сложные периоды украинской истории ХХ века. В юности он вступил в дивизию "Галичина", воевал под Бродами, попал в советский плен, сбежал из лагеря, присоединился к подполью ОУН, а впоследствии был приговорен к 25 годам советских лагерей.

Какой была жизнь Зенона Врублевского – расскажет 24 Канал.

Что известно о детстве Зенона Врублевского?

Зенон Врублевский родился 17 марта 1927 года во Львове в семье Ивана и Анны Врублевских. Его отец был бывшим десятником Украинских сечевых стрелков и работал мастером по изготовлению кожаных изделий, мать была домохозяйкой.

Мальчик учился в частной школе имени Тараса Шевченко, а впоследствии – в гимназии. Был членом "Пласта" и "Просвиты". Детство Врублевского пришлось на время политических потрясений. В 1939 году, когда ему было 12 лет, он стал свидетелем входа советских войск во Львов. Позже в своих воспоминаниях он рассказывал о событиях того периода и первых годах советской оккупации.

Почему в 16 лет он поступил в дивизию "Галичина"?

В 1943 году, еще не достигнув 17 лет, Врублевский вместе с братом Юрием записался в дивизию "Галичина". По словам самого Врублевского, родители о его решении не знали. Он прошел военную подготовку на полигоне Гайделягер недалеко от Дембицы, а затем – вторую подготовку в Нойгаммере.

Там же получил специальность водителя. Впоследствии Врублевский служил водителем при штабе дивизии, участвовал в боевых действиях, в частности в составе боевой группы Байерсдорфа. Также он был личным водителем полковника Армии УНР Ивана Ремболовича.



Зенон Врублевский / Фото "Дело"

Что с ним произошло под Бродами?

Летом 1944 года дивизия "Галичина" оказалась в окружении под Бродами. Во время попытки прорыва Врублевский попал в советский плен. Его отправили в лагерь в Пермской области. Там он провел около двух лет.

В лагере Врублевский узнал, что его брат Юрий сумел вырваться из окружения и присоединился к УПА. Сам Зенон в 1946 году сумел сбежать и вернуться во Львов. Впоследствии он узнал о гибели брата.

Как он оказался в подполье ОУН?

После возвращения во Львов Врублевский установил связи с вооруженным подпольем ОУН и присоединился к нему. Однако долго оставаться на свободе ему не удалось. В 1947 году советские органы безопасности арестовали его. 8 сентября того же года Врублевского приговорили к:

25 лет лагерей ,

, пяти лет лишения прав,

конфискации имущества.

Следующие годы он провел в советской системе заключения – в частности, в Свердловске, Караганде, Кемерове и Воркуте.

Как сложилась его жизнь после лагерей?

Врублевского уволили в 1958 году, однако вернуться во Львов он смог только в 1960-м. После провозглашения независимости Украины он активно присоединился к ветеранскому движению. Врублевский был одним из участников создания Галицкого братства бывших воинов 1-й Украинской дивизии "Галичина" УНА, а с 1992 года был членом Братства УПА.

Он также оставил свидетельства о своей жизни для исторических проектов. Его интервью 2015 года хранится в проекте "Живая история" и содержит воспоминания о довоенном Львове, немецкой и советской оккупациях, боях под Бродами, плену, ГУЛАГе и деятельности подполья ОУН.

Что известно о последних годах его жизни?

Зенон Врублевский скончался 1 октября 2026 года, на 100-м году жизни. О его смерти сообщили, в частности, заместитель председателя Галицкого братства воинов дивизии "Галичина" Игорь Иваньков и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Информацию о церемонии панихиды и похоронах обещали сообщить отдельно.

Его жизнь охватила почти весь драматический столетний путь Галичины:

детство в межвоенном Львове,

советскую и немецкую оккупации,

службу в дивизии "Галичина",

бои под Бродами,

советский плен,

подполье ОУН,

десятилетия лагерей и возвращение во Львов уже в независимой Украине.

Зенон Врублевский оставил после себя не только биографию, но и личные свидетельства об эпохе, которую он пережил собственной жизнью. Именно такие воспоминания позволяют увидеть историю не только через документы и даты, но и глазами людей, которые были ее непосредственными участниками.