Про них знали всі: ким були жінки, яких принц Гаррі кохав до Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл давно стали однією з найвідоміших пар у світі – їхнє життя, стосунки та рішення постійно привертають увагу мільйонів. Зараз вони здаються тією самою парою, яка пройшла через усе разом. Та мало хто пам'ятає, що до Меган у житті Гаррі були інші жінки.

Хто такі Челсі Деві та Крессіда Бонас і якими були стосунки принца Гаррі з кожною з них – розкаже 24 Канал.

Що відомо про романи принца Гаррі до Меган Маркл?

До появи Меган Маркл у житті принца Гаррі були два особливо помітні романи – із Челсі Деві та Крессідою Бонас. І ті, і ті стосунки тривали роками, потрапляли під пильну увагу британської преси й завершилися до того, як Гаррі зустрів майбутню дружину.

Челсі Деві – перше велике кохання

Гаррі та Челсі Деві почали зустрічатися у 2004 році. Їхні стосунки були непростими: пара кілька разів розходилася, а значну частину роману провела на відстані – Гаррі служив у Великій Британії, тоді як Челсі навчалася в Південній Африці.

Челсі, яка народилася в Зімбабве, поступово стала однією з найвідоміших дівчат принца. Вона з'являлася поруч із ним на публічних заходах, зокрема на концерті на честь принцеси Діани у 2007 році та весіллі кузена Гаррі Пітера Філліпса у 2008-му.



Принц Гаррі та Челсі Деві / Фото AP

Сам Гаррі свого часу називав Челсі "дуже особливою". Водночас постійна увага преси була серйозним випробуванням для їхніх стосунків. У 2009 році після приблизно п'яти років роману стало відомо про їхній розрив. Згодом пара ще ненадовго відновлювала стосунки, однак остаточно розійшлася приблизно у 2010 – 2011 роках.

За словами королівських оглядачів, яких цитує The Guardian, одним із головних чинників було те, що життя в центрі уваги британської монархії було для Челсі надто складним.

Крессіда Бонас – роман, який здавався серйозним

Після Челсі в особистому житті Гаррі з'явилася Крессіда Бонас – британська танцівниця та акторка. Їх познайомила принцеса Євгенія, кузина Гаррі та подруга Крессіди. Пара почала зустрічатися приблизно у 2012 році. Їхні стосунки швидко опинилися під пильною увагою преси.

Гаррі та Крессіда разом:

відвідували фестивалі,

концерти,

подорожували,

з'являлися на публічних заходах.

У 2014 році Бонас навіть супроводжувала принца на благодійному заході – це лише посилило чутки про можливі заручини. Проте весілля не сталося. У квітні 2014 року стало відомо, що після приблизно двох років стосунків пара розійшлася.



Принц Гаррі та Крессіда Бонас / Фото People

За повідомленнями того часу, розрив був мирним, а однією з причин називали бажання Крессіди зосередитися на власній кар'єрі. Пізніше королівські оглядачі також зазначали, що увага публіки та життя під постійним наглядом преси могли бути для Бонас важким випробуванням.

А потім у його житті з'явилася Меган Після двох гучних романів Гаррі зустрів Меган Маркл у 2016 році. Вони одружилися у травні 2018-го. Історії Челсі Деві та Крессіди Бонас часто розглядають як важливі епізоди особистого життя Гаррі до Меган. Обидві жінки були поруч із ним у період, коли принц намагався поєднати особисте життя із постійною увагою британських таблоїдів – і саме тиск публічності став однією з найбільш помітних тем його подальших стосунків із пресою.