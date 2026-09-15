Кто такие Челси Дэви и Крессида Бонас и какими были отношения принца Гарри с каждой из них – расскажет 24 Канал.

Что известно о романах принца Гарри до Меган Маркл?

До появления Меган Маркл в жизни принца Гарри было два особенно заметных романа – с Челси Дэви и Крессидой Бонас. И те, и другие отношения длились годами, попадали под пристальное внимание британской прессы и завершились до того, как Гарри встретил будущую жену.

Челси Дэви – первая большая любовь

Гарри и Челси Деви начали встречаться в 2004 году. Их отношения были непростыми: пара несколько раз расставалась, а значительную часть романа провела на расстоянии – Гарри служил в Великобритании, тогда как Челси училась в Южной Африке.

Челси, родившаяся в Зимбабве, постепенно стала одной из самых известных девушек принца. Она появлялась рядом с ним на публичных мероприятиях, в частности на концерте в честь принцессы Дианы в 2007 году и на свадьбе кузена Гарри Питера Филлипса в 2008-м.



Принц Гарри и Челси Дэви / Фото AP

Сам Гарри в свое время называл Челси "очень особенной". В то же время постоянное внимание прессы было серьезным испытанием для их отношений. В 2009 году, после примерно пяти лет романа, стало известно об их разрыве. Впоследствии пара еще ненадолго возобновила отношения, однако окончательно рассталась примерно в 2010 – 2011 годах.

По словам королевских обозревателей, которых цитирует The Guardian, одним из главных факторов было то, что жизнь в центре внимания британской монархии оказалась для Челси слишком сложной.

Крессида Бонас – роман, который казался серьезным

После Челси в личной жизни Гарри появилась Крессида Бонас – британская танцовщица и актриса. Их познакомила принцесса Евгения, кузина Гарри и подруга Крессиды. Пара начала встречаться примерно в 2012 году. Их отношения быстро оказались под пристальным вниманием прессы.

Гарри и Крессида вместе:

посещали фестивали,

концерты,

путешествовали,

появлялись на публичных мероприятиях.

В 2014 году Бонас даже сопровождала принца на благотворительном мероприятии – это только усилило слухи о возможной помолвке. Однако свадьбы не состоялось. В апреле 2014 года стало известно, что после примерно двух лет отношений пара рассталась.



Принц Гарри и Крессида Бонас / Фото People

По сообщениям того времени, расставание прошло мирно, а одной из причин называли желание Крессиды сосредоточиться на собственной карьере. Позже королевские обозреватели также отмечали, что внимание публики и жизнь под постоянным пристальным вниманием прессы могли стать для Бонас тяжелым испытанием.

А затем в его жизни появилась Меган После двух громких романов Гарри встретил Меган Маркл в 2016 году. Они поженились в мае 2018 года. Истории Челси Дэви и Крессиды Бонас часто рассматривают как важные эпизоды личной жизни Гарри до Меган. Обе женщины были рядом с ним в период, когда принц пытался совместить личную жизнь с постоянным вниманием британских таблоидов – и именно давление публичности стало одной из самых заметных тем его дальнейших отношений с прессой.