Міг викинути свій шанс на славу: як дружина Стівена Кінга врятувала його кар'єру

21 вересня свій день народження відзначає Стівен Кінг – легендарному письменнику виповнюється 79 років. За його плечима десятки бестселерів, культові екранізації та звання одного з найвідоміших авторів у жанрі жахів. Але мало хто знає, що кар'єра Кінга могла скластися зовсім інакше – якби одного дня його дружина не зазирнула до смітника.

Перші сторінки "Керрі" Кінг викинув у смітник, але Табіта дістала їх і переконала чоловіка продовжити роботу. Згодом письменник визнавав, що без її підтримки книги могло б не бути. Що відомо про дружину Стівена Кінга – розкаже 24 Канал.

Хто така Табіта Кінг?

Табіта Кінг – не просто дружина одного з найвідоміших письменників світу. Вона сама є письменницею, а також багато років займається благодійністю разом із чоловіком. Табіта народилася під прізвищем Спрус. Зі Стівеном вони познайомилися в Університеті штату Мен, де обоє працювали студентами в бібліотеці. Кінг згадував, що саме там уперше звернув увагу на майбутню дружину.

Пара одружилася в січні 1971 року. На той час майбутня знаменитість зовсім не жила життям успішного автора. У подружжя вже були діти, грошей було мало, а Стівен поєднував роботу з написанням текстів вечорами.



Як дружина Стівена Кінга врятувала його кар'єру / Фото ВВС

Чому саме Табіті Кінг Стівен завдячує "Керрі"?

Це, мабуть, найвідоміша історія про роль Табіти в кар'єрі чоловіка. Коли Стівен працював над "Керрі", він написав лише кілька сторінок і вирішив, що історія не варта продовження. Йому було складно писати від імені дівчини-підлітка, а сам задум його не переконував. У результаті він викинув рукопис у смітник.

Табіта знайшла сторінки, прочитала їх і попросила чоловіка продовжити. Причому, за спогадами самого Кінга, вона не виголошувала жодних пафосних промов – просто сказала, що написане добре і варто рухатися далі. Ба більше, вона допомогла йому з деталями сцен у жіночій роздягальні, які стали важливою частиною роману. Кінг прислухався до дружини – і продовжив роботу.

Як "Керрі" змінила життя подружжя?

У 1973 році видавництво Doubleday прийняло роман до публікації. Для родини Кінгів це стало переломним моментом: письменник отримав можливість залишити викладання й присвятити себе літературі.

Саме прийняття "Керрі" дало йому змогу перейти до письменницької роботи на повний день. Сам Кінг багато років потому згадував, що коли стало відомо про успіх книги, Табіта плакала від радості. У своїй промові він особливо наголосив: якби вона свого часу не підтримала його, він цілком міг би залишити письменництво.

Чи була Табіта сама письменницею?

Ще до того, як ім'я її чоловіка стало всесвітньо відомим, Табіта писала власні твори. Кінг згадував, що першу книгу в їхньому шлюбі написала саме вона – збірку поезії "Grimoire". Згодом Табіта опублікувала низку романів, зокрема:

"Маленький світ",

"Опікуни",

"Пастка",

"Перлина".

Якими були їхні стосунки на початку шлюбу?

Початок сімейного життя Кінгів був далеким від розкішного. Подружжя жило у трейлері, виховувало дітей і працювало, щоб оплачувати рахунки. Стівен писав ночами, облаштувавши собі маленьке робоче місце в пральній кімнаті.



Подружжя Кінгів у молодості / Фото Вікіпедія

У своїй промові Кінг розповідав, що Табіта не вимагала від нього кинути письменництво заради більш стабільної роботи. Навпаки, вона вірила, що одного дня його книги зможуть утримувати сім'ю.

Саме тому історія "Керрі" для їхньої родини стала значно більшою, ніж просто історією про перший успішний роман. Це була історія про момент, коли одна людина повірила в іншу тоді, коли та сама в себе вже не вірила.